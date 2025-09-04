EN VIVO La sesión del Senado en la que se debate el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

El primer tema en agenda corresponde a la iniciativa que fue vetada por el presidente Javier Milei. El proyecto declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y, según señalaron legisladores de distintos bloques, busca garantizar políticas públicas específicas para este sector de la población. El oficialismo anticipó que defenderá la decisión del Ejecutivo, mientras que la oposición insiste en avanzar con la sanción.