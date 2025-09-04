EN VIVO La sesión del Senado en la que se debate el veto de Milei a la Ley de Discapacidad

La Cámara de Senadores de la Nación llevará adelante este jueves una sesión clave a partir de las 11, en la que el eje principal estará puesto en la Ley de Discapacidad, además de la discusión sobre la normativa que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
El primer tema en agenda corresponde a la iniciativa que fue vetada por el presidente Javier Milei. El proyecto declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027 y, según señalaron legisladores de distintos bloques, busca garantizar políticas públicas específicas para este sector de la población. El oficialismo anticipó que defenderá la decisión del Ejecutivo, mientras que la oposición insiste en avanzar con la sanción.
En paralelo, se debatirá la modificación del marco normativo de los DNU. El texto en tratamiento establece que cada decreto deberá contar con un plazo máximo de 90 días para ser ratificado por ambas cámaras. “Si ninguna los rechaza, los DNU permanecerán vigentes”, señala el articulado. De aprobarse en el Senado, la iniciativa pasará a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
La sesión también estará atravesada por un planteo de la oposición contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que trascendiera su solicitud de allanamiento a periodistas y medios de comunicación. Desde el bloque opositor adelantaron que pedirán explicaciones en el recinto.