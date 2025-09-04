Secciones
Enel confirma cortes de luz en 14 sectores de la Región Metropolitana para hoy 4 de septiembre

La empresa informa que las interrupciones del servicio se pueden extender por hasta siete horas. Todos los detalles.

ATENCIÓN. Enel confirmó cortes de luz en 14 comunas de Santiago de Chile. Foto tomada de latercera.com. ATENCIÓN. Enel confirmó cortes de luz en 14 comunas de Santiago de Chile. Foto tomada de latercera.com.
Hace 4 Hs

Diversas comunas de la Región Metropolitana enfrentarán este jueves 4 de septiembre cortes de luz programados que se extenderán por hasta siete horas, según informó Enel.

De acuerdo con la compañía, las interrupciones responden a labores de mantenimiento, mejoras en la calidad del servicio y la conexión de nuevos clientes. En total, serán 15 comunas las afectadas por estos trabajos.

Los sectores que verán interrumpido el suministro eléctrico en distintos rangos horarios son los siguientes:

- Huechuraba: 9 a 15

- Vitacura: 

Primer corte: 9.30 y 10.30

Segundo corte: 11 a 17

- La Florida:

Primer corte: 9.30 y 15.30

Segundo corte: 11 a 17

- San Miguel 10 a 14

- Quilicura: 10 a 16

- Pedro Aguirre Cerda: 10.30 a 17.30

- Santiago: 10 a 16

- Las Condes: 10.30 a 16.30

- Peñalolén: 10.30 a 17

- La Granja: 10.30 a 17.30

- Conchalí: 11 a 17

- Renca: 11 a 17

- Lo Barnechea: 14 a 15

- Providencia: 11.30 a 16.30

- Maipú: 12 a 18

La empresa recalcó que estos trabajos buscan mejorar la experiencia de servicio de los usuarios en la región. Para conocer el detalle actualizado de los cortes, los clientes pueden ingresar al sitio web de Enel Distribución.

Asimismo, la empresa recordó que en caso de que los cortes afecten a personas electrodependientes, se debe informar de inmediato a través de los números telefónicos: 600 696 0000; 800 800 696 y 22 696 0000.

