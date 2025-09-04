Superproducción rodada en España: llega a los cines la nueva película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes

Julio Peña, el nuevo Cervantes en el cine

El actor Julio Peña (protagonista de A través de mi ventana y la serie Berlín) interpreta a Cervantes en un papel clave para su carrera. Su desafío es reflejar tanto la lucha interna como el optimismo del escritor durante sus intentos de fuga y su relación con Hasán, el poderoso bajá de Argel interpretado por Alessandro Borghi (Suburra).