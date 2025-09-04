Secciones
Superproducción rodada en España: llega a los cines la nueva película de Alejandro Amenábar sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes

El autor de El Quijote permaneció cinco años preso en Argel, un tiempo que marcaría profundamente su vida y su obra.

Hace 3 Hs

El próximo 12 de septiembre llega a las salas de cine de España El cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, una superproducción que revive uno de los episodios más desconocidos y determinantes de la vida de Miguel de Cervantes: sus años de cautiverio en Argel.

Con Julio Peña como protagonista, la cinta promete combinar rigor histórico, épica visual y emoción narrativa para redescubrir al autor del Quijote.

El cautiverio de Cervantes en Argel, eje de la película

La historia arranca en 1575, cuando Cervantes, herido tras participar en la batalla de Lepanto, fue capturado por piratas berberiscos cerca de la costa catalana. Durante cinco años permaneció preso en Argel, un tiempo que marcaría profundamente su vida y su obra.

En El cautivo, Amenábar imagina cómo, en medio de ese infierno, el joven escritor encontró refugio en su capacidad para contar historias. De hecho, el título hace referencia al relato incluido en la primera parte del Quijote, “El relato del cautivo”.

Según explica el director:

“Contar la historia de uno de los mejores narradores de todos los tiempos empezó como un reto narrativo y se ha convertido en una de las experiencias más personales de mi carrera”.

Julio Peña, el nuevo Cervantes en el cine

El actor Julio Peña (protagonista de A través de mi ventana y la serie Berlín) interpreta a Cervantes en un papel clave para su carrera. Su desafío es reflejar tanto la lucha interna como el optimismo del escritor durante sus intentos de fuga y su relación con Hasán, el poderoso bajá de Argel interpretado por Alessandro Borghi (Suburra).

El reparto se completa con nombres destacados del cine español:

Miguel Rellán (Amanece que no es poco)

Luis Callejo (Tarde para la ira)

Fernando Tejero (Modelo 77)

José Manuel Poga (El cuerpo en llamas)

Una superproducción rodada en España

El cautivo está producida por MOD Producciones y distribuida por Disney. El rodaje se llevó a cabo en localizaciones históricas y paisajes únicos de España, como:

Reales Alcázares de Sevilla

Alicante y Santa Pola

Estudios Ciudad de la Luz

El resultado es una experiencia visual imponente que traslada al espectador al Mediterráneo del siglo XVI.

El regreso de Alejandro Amenábar al cine

Después de su serie La Fortuna y del éxito de Mientras dure la guerra (2019), Amenábar vuelve a la gran pantalla con un proyecto ambicioso que une historia, aventura y emoción.

El director, ganador del Oscar por Mar adentro, busca ahora emocionar con un capítulo clave en la vida de Cervantes, en el que los relatos del escritor no solo dieron esperanza a sus compañeros de prisión, sino que también sentaron las bases de su obra inmortal.

Fecha de estreno de El cautivo

Estreno en cines de España: 12 de septiembre de 2025

Con El cautivo, Alejandro Amenábar propone un viaje al pasado para redescubrir al genio que dio vida al Quijote y mostrar cómo su cautiverio en Argel alimentó su capacidad para soñar, narrar y resistir.

