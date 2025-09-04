El espectacular acantilado de Vizcaya donde se ha grabado Ángela, la serie española que triunfa en Netflix

La serie Ángela, producida por Atresplayer y emitida en Antena 3 en 2024, se ha convertido en todo un fenómeno tras su llegada a Netflix España, donde está arrasando entre los suscriptores. Más allá de la trama, uno de los grandes atractivos de la ficción son los paisajes naturales del País Vasco que aparecen a lo largo de los seis capítulos.