El espectacular acantilado de Vizcaya donde se ha grabado Ángela, la serie española que triunfa en Netflix

La serie Ángela, producida por Atresplayer y emitida en Antena 3 en 2024, se ha convertido en todo un fenómeno tras su llegada a Netflix España, donde está arrasando entre los suscriptores. Más allá de la trama, uno de los grandes atractivos de la ficción son los paisajes naturales del País Vasco que aparecen a lo largo de los seis capítulos.
Entre ellos, destaca un enclave que ha conquistado tanto a los espectadores como al equipo de rodaje: el Cabo Billano, un impresionante acantilado en la provincia de Vizcaya.
Cabo Billano, un tesoro natural en Gorliz
Situado a solo 3 kilómetros del centro urbano de Gorliz, el Cabo Billano es uno de los rincones más espectaculares de la costa vizcaína. Sus paredes rocosas que caen a pico sobre el mar Cantábrico ofrecen un paisaje salvaje y poco frecuentado por el turismo masivo, lo que lo convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y naturaleza en estado puro.
El lugar cuenta con el Faro de Gorliz, considerado uno de los más bonitos del País Vasco, desde donde se pueden disfrutar de vistas panorámicas incomparables de la costa cantábrica. El acceso puede hacerse fácilmente desde la propia playa de Gorliz, uno de los arenales más populares de la zona.
El escenario perfecto para Ángela
Los creadores de la serie eligieron este enclave por su atmósfera única, marcada por el contraste entre la fuerza del mar y la calma del entorno. La imponencia del acantilado encajaba a la perfección con el tono de la ficción, que mezcla drama y misterio.
No es la primera vez que el País Vasco se convierte en plató natural de grandes producciones. Su combinación de pueblos costeros pintorescos, bosques frondosos y acantilados de vértigo lo han convertido en un destino muy valorado por la industria audiovisual.
Qué ver en los alrededores del Cabo Billano
Si viajas hasta Gorliz para conocer este acantilado, puedes aprovechar para descubrir otros atractivos de la zona:
Playa de Gorliz, ideal para pasear o practicar deportes acuáticos.
Castillo de Butrón, una joya arquitectónica cercana, de estilo neogótico.
Reserva de la Biosfera de Urdaibai, un espacio natural único a menos de una hora en coche.
Cómo llegar al Cabo Billano
Ubicación: Gorliz, Vizcaya (País Vasco, España)
Acceso: A través de la carretera BI-3154 desde Plentzia, con aparcamiento cerca de la playa.
Ruta a pie: Desde la playa de Gorliz se puede hacer un recorrido hasta el Faro de Gorliz y continuar hacia los acantilados del cabo.