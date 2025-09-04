Secciones
Qué es el Shrekking, la nueva tendencia de citas que ya causa polémica en España

Lo que comenzó como un chiste en internet se ha transformado en un fenómeno social.

Hace 1 Hs

Las redes sociales no dejan de crear modas virales que terminan influyendo en la forma de relacionarse en España. Una de las más recientes es el Shrekking, una tendencia que nació como un meme inspirado en el famoso ogro verde de la película Shrek y que ahora se ha convertido en tema de debate en TikTok y otras plataformas.

¿En qué consiste el Shrekking?

El término Shrekking hace referencia a una práctica en la que, sobre todo mujeres, deciden salir con hombres considerados “menos atractivos” bajo la idea de que, al no sentirse tan deseados, serían más atentos, fieles y cariñosos en la relación.

Sin embargo, la realidad está siendo distinta. Muchos testimonios en redes sociales desmienten esa premisa. “Salí con un feo y me arrepiento, no fue mejor”, confiesa una usuaria en uno de los vídeos más virales. Esto ha abierto un debate sobre los estereotipos de belleza y la forma en que se conciben las relaciones de pareja.

Del meme a la polémica

Lo que comenzó como un chiste en internet se ha transformado en un fenómeno social. El Shrekking refuerza una idea peligrosa: que el físico determina el comportamiento o los valores de una persona.

Críticos de esta tendencia señalan que se trata de una visión cosificadora y discriminatoria, ya que reduce a las personas a su apariencia y convierte a los considerados “menos guapos” en una especie de plan B.

¿Por qué el Shrekking puede ser dañino?

Aunque algunos lo ven como un juego, psicólogos y expertos en relaciones advierten que el Shrekking puede tener consecuencias negativas:

Normaliza estereotipos físicos que refuerzan la superficialidad en las relaciones.

Estigmatiza a quienes no cumplen con los cánones de belleza.

Promueve la idea de que las parejas son un “experimento social” en lugar de vínculos basados en la empatía, el respeto y la afinidad.

En definitiva, esta tendencia muestra cómo la cultura digital puede trivializar comportamientos nocivos y presentarlos como simples bromas virales.

Reflexión final

El Shrekking ya se discute en España como un reflejo de hasta qué punto las redes sociales moldean no solo los hábitos de consumo o la moda, sino también la manera de concebir las relaciones. La lección es clara: el atractivo físico no garantiza ni descarta la calidad de una relación, y las modas virales pueden esconder mensajes dañinos que merece la pena cuestionar.

