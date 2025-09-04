Secciones
¿Buscas trabajo en España? Más de 700 vacantes en McDonald's

La mayoría sin experiencia y con contrato indefinido

Hace 2 Hs

McDonald’s busca ampliar su plantilla en España y actualmente tiene 743 ofertas de empleo activas en su portal laboral oficial. La multinacional de comida rápida ofrece en la mayoría de los casos contrato indefinido y no exige experiencia previa, lo que supone una oportunidad para quienes buscan su primer empleo o quieren mejorar su situación laboral.

Trabajos disponibles en McDonald’s España

Las vacantes se concentran principalmente en puestos de personal de equipo y de limpieza, tanto en restaurantes como en áreas específicas de atención al cliente. Los candidatos seleccionados recibirán formación interna, por lo que no es imprescindible contar con experiencia previa en hostelería o restauración.

Algunas de las ofertas destacadas son:

Personal de equipo - McDonald's Castellar del Vallès (Barcelona)

Personal de equipo - McDonald's Diagonal-Pedralbes (Barcelona)

Personal de equipo - McDonald's Esparraguera (Barcelona)

Personal de limpieza (mañanas) - McDonald's Esparraguera (Barcelona)

Personal de equipo - McDonald's Sant Just Desvern (Barcelona)

Personal de equipo - Restaurante McDonald's Zubiarte, Bolueta y Pozas (Bilbao, Bizkaia)

Personal de limpieza - McDonald's Torrelavega (Cantabria)

Personal de equipo - McDonald's Paralelo (Barcelona)

Personal de equipo - McDonald's Hospitalet Bellvitge (Barcelona)

Personal de equipo - McDonald's Valdemoro (Madrid)

Personal de equipo - McDonald's Parets del Vallès (Barcelona)

Personal de limpieza de equipos - McDonald's Francesc Macià (Barcelona)

Personal de equipo - McDonald's León (León)

Personal de equipo - Responsables de Atención al Cliente (León)

Requisitos para trabajar en McDonald’s

Según la compañía, los principales requisitos para acceder a estas vacantes son:

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos.

Orientación al trabajo en equipo y atención al cliente.

Ganas de aprender: McDonald’s ofrece formación interna para cada puesto.

En la mayoría de las posiciones no se solicita experiencia previa, lo que convierte estas oportunidades en una opción atractiva para estudiantes, jóvenes en busca de su primer empleo o personas que quieran reinsertarse en el mercado laboral.

