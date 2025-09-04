Kiko Rivera eliminó de Instagram todas sus fotos con Irene Rosales y anuncia un nuevo comienzo

Kiko Rivera ha dado un giro radical a su vida pública tras su ruptura con Irene Rosales, con quien compartió 11 años de relación y tiene dos hijas en común. El hijo de Isabel Pantoja ha borrado todas las fotografías de su perfil de Instagram, incluidas las que tenía con su expareja, y ha compartido un emotivo comunicado en el que anuncia que es momento de “empezar de cero”.
En una publicación acompañada por una imagen en blanco y negro de su rostro, Rivera reflexionó sobre su trayectoria personal y profesional. “He tenido muchos sueños en mi vida. Algunos los he logrado, como la música, y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido durante estos 15 años. Sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más”, escribió.
El DJ también recordó uno de sus anhelos de la infancia: ser futbolista. Aunque no pudo representar a España en el Mundial de Creadores, asegura que seguirá entrenando para estar preparado si se le presenta otra oportunidad.
Otro de los puntos clave de su mensaje fue su pasión por el streaming, actividad que descubrió durante la pandemia y que pretende ahora profesionalizar: “Unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente. Desde 2020 he intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de ser constante”.
Rivera adelantó que seguirá vinculado a la música, su gran pasión, pero que también se volcará en los directos de videojuegos y en mantener un contacto más cercano con sus seguidores. “Se vienen muchas sorpresas… y no solo de videojuegos. También estaré más activo por aquí, aunque veáis que he borrado todo”, explicó.
Sobre la decisión de eliminar sus publicaciones en redes, aclaró: “Lo hice porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero”.
El DJ concluyó su mensaje con un deseo de futuro y una invitación a sus seguidores: “Espero que este año esté lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre nosotros. Muy pronto os compartiré los horarios. ¿Me acompañas en la aventura?”.
El nuevo rumbo de Kiko Rivera llega en medio de la polémica por la supuesta infidelidad revelada por el periodista Pepe del Real, quien afirmó que el artista habría engañado a Irene Rosales en 2018 durante un festival de DJs en Punta Cana. Pese a los rumores, Rivera prefiere centrarse en sus proyectos y en abrir una nueva etapa personal y profesional.