Kiko Rivera eliminó de Instagram todas sus fotos con Irene Rosales y anuncia un nuevo comienzo

Kiko Rivera ha dado un giro radical a su vida pública tras su ruptura con Irene Rosales, con quien compartió 11 años de relación y tiene dos hijas en común. El hijo de Isabel Pantoja ha borrado todas las fotografías de su perfil de Instagram, incluidas las que tenía con su expareja, y ha compartido un emotivo comunicado en el que anuncia que es momento de “empezar de cero”.