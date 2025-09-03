Secciones
La lucha entre ¡Qué dice Chile! y Ahora Caigo: qué concurso se impuso en el rating el 2 de septiembre

Los ciclos de Canal 13 y TVN vivieron una ajustada competencia. Todos los números.

La batalla por la sintonía en las tardes chilenas tuvo un nuevo capítulo este martes 2 de septiembre, cuando “Qué Dice Chile” de Canal 13 logró imponerse sobre “Ahora Caigo” de TVN, consolidándose como la opción más vista en su franja.

El espacio de concursos conducido por Martín Cárcamo promedió 537.000 espectadores y alcanzó 1,2 millones de contactos, superando así a su competidor directo de TVN, que registró 506.000 televidentes y 967.000 contactos.

La competencia entre ambos programas se ha transformado en una de las más reñidas de la televisión abierta, con una diferencia ajustada que cada día genera expectación entre los canales y sus audiencias.

Lo más visto del martes 2 de septiembre

Más allá de la lucha entre concursos, la jornada estuvo dominada por las teleseries, consolidando la preferencia de los chilenos por las producciones dramáticas.

1. Los Casablanca (Mega): 833.000 espectadores y 1,1 millones de contactos.

2. Aguas de Oro (Mega): 683.000 espectadores y 1,1 millones de contactos.

3. Meganoticias Prime (Mega): 656.000 espectadores y 1,7 millones de contactos.

4. El Jardín de Olivia (Mega): 623.000 espectadores y 800.000 contactos.

Con estos números, Mega volvió a liderar en la franja estelar, aunque la disputa por la audiencia vespertina sigue marcando la pauta con la rivalidad entre Canal 13 y TVN.

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles
