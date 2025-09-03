Cambios en la parrilla de Mega: la razón por la que no se emitirá la teleserie Los Casablanca este jueves

El cambio de programación se debe a la transmisión especial del partido de Chile vs. Brasil, que comenzará a las 19.10 horas del jueves 4 de septiembre, con cobertura previa al encuentro. El partido, correspondiente a las Eliminatorias a la Copa del Mundo, se iniciará a las 20.30 y Mega será el único canal que lo transmitirá en vivo.