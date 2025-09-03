Secciones
Cambios en la parrilla de Mega: la razón por la que no se emitirá la teleserie Los Casablanca este jueves

La novela está en su recta final, tras revelarse la verdad sobre la relación entre Luciana y Juan Pablo, así como la identidad de Miranda.

Esta semana, los fanáticos de Los Casablanca deberán esperar un poco más para ver el próximo capítulo de la teleserie de Mega, ya que la estación televisiva realizará un cambio en su programación nocturna que afectará directamente a la teleserie.

La novela está en su recta final, tras revelarse la verdad sobre la relación entre Luciana y Juan Pablo, así como la identidad de Miranda, elementos que han marcado los últimos capítulos.

Según informó Mega, Los Casablanca no se transmitirá este jueves, por lo que los seguidores deberán esperar hasta el lunes 8 de septiembre, después del capítulo que se emita el viernes en pantalla abierta.

El cambio de programación se debe a la transmisión especial del partido de Chile vs. Brasil, que comenzará a las 19.10 horas del jueves 4 de septiembre, con cobertura previa al encuentro. El partido, correspondiente a las Eliminatorias a la Copa del Mundo, se iniciará a las 20.30 y Mega será el único canal que lo transmitirá en vivo.

Por esta razón, no solo Los Casablanca quedará fuera de pantalla, sino también la teleserie de las 21.30, Aguas de Oro. Una vez finalizado el partido, se emitirá el bloque de noticias conducido por Juan Manuel Astorga, para dar paso posteriormente a la teleserie turca Leyla, dejando fuera a ambas producciones nacionales.

