Nuevo remate de Corona con prendas desde $650: ¿cuándo será y cómo participar?

Tras su cierre definitivo a nivel nacional, la multitienda Corona anunció un nuevo remate de sus productos. La liquidación, a cargo de Remates del Río, se llevará a cabo este jueves 4 de septiembre, a partir de las 14:00 horas, y será completamente en línea. Los lotes de prendas y equipamiento provienen de más de diez locales, desde Santiago Centro hasta Temuco.
Quienes deseen participar de esta subasta encontrarán vestuario para toda la familia, así como mobiliario y maniquíes, con un precio mínimo de $650 + IVA por prenda. Esta es una oportunidad para que los interesados aprovechen los precios bajos y adquieran productos de una marca que, a finales de junio, se vio obligada a cerrar sus puertas debido a una compleja situación financiera.
¿Cómo participar del remate de Corona?
La subasta estará a cargo de la empresa Remates del Río y se realizará el próximo 4 de septiembre, desde las 14:00 horas. En la ocasión se venderán lotes con un mínimo de cuatro mil piezas de ropa cada uno y participarán 13 sucursales de las tiendas a lo largo del país: Alameda Centro, Vivo Imperio, Arauco Maipú, Portal El Llano, Quilpué, Talca, Los Ángeles, Rancagua Plaza América, Vivo San Fernando, Chillán, Temuco Montt, Concepción Freire y Arauco Coronel.
Para participar se debe inscribir en el sitio web de Remates del Río, donde se exige contar con una garantía de seriedad, con un mínimo de un millón de pesos. Desde ahí, todo el proceso será digital: ofertar, adjudicar, pagar y retirar con factura en mano.
¿Qué rematará tiendas Corona?
A través de redes sociales, Remates del Río entregó una lista de lo que estará disponible en la subasta online:
Ropa mujer
Ropa hombre
Jeans mujer
Jeans hombre
Ropa infantil
Maniquíes
Mobiliario