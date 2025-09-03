Nuevo remate de Corona con prendas desde $650: ¿cuándo será y cómo participar?

Quienes deseen participar de esta subasta encontrarán vestuario para toda la familia, así como mobiliario y maniquíes, con un precio mínimo de $650 + IVA por prenda. Esta es una oportunidad para que los interesados aprovechen los precios bajos y adquieran productos de una marca que, a finales de junio, se vio obligada a cerrar sus puertas debido a una compleja situación financiera.