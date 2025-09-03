Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Las Fiestas Patrias son, sin duda, la celebración más esperada por los chilenos, ya que conmemoran dos fechas clave en la historia del país: el 18 de septiembre, Día de la Primera Junta Nacional de Gobierno, y el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Una vez que concluyen las celebraciones del "18", la atención de muchos se centra en el calendario, ansiosos por saber cuándo será el próximo descanso.
Después de disfrutar de las fondas, los asados y los bailes, el retorno a la rutina puede ser difícil, pero el calendario de feriados ofrece una luz de esperanza. El año aún guarda fechas importantes que permiten planificar nuevas escapadas o simplemente un merecido descanso. ¿Cuáles son los próximos feriados para lo que queda del 2025?
Fiestas Patrias: ¿el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables?
Ambos son feriados irrenunciables para todo el comercio, excepto para trabajadores de clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets y casinos de juego.
Así como para quienes se desempeñen en aeródromos, locales de expendio de combustible y farmacias de urgencia o de turno.
¿Cuáles son los próximos feriados en Chile?
Los próximos días feriados del año 2025 en Chile son:
Domingo 12 de octubre - Encuentro de Dos Mundos
Viernes 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes
Sábado 01 de noviembre - Día de Todos los Santos
Lunes 08 de diciembre - Inmaculada Concepción
Jueves 25 de diciembre - Navidad