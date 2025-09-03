Secciones
Chile

Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Este año las Fiestas Patrias serán XL, por lo que se viene un mes con varios días libres para celebrar o descansar.

Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile
Hace 1 Hs

Las Fiestas Patrias son, sin duda, la celebración más esperada por los chilenos, ya que conmemoran dos fechas clave en la historia del país: el 18 de septiembre, Día de la Primera Junta Nacional de Gobierno, y el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Una vez que concluyen las celebraciones del "18", la atención de muchos se centra en el calendario, ansiosos por saber cuándo será el próximo descanso.

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile

Después de disfrutar de las fondas, los asados y los bailes, el retorno a la rutina puede ser difícil, pero el calendario de feriados ofrece una luz de esperanza. El año aún guarda fechas importantes que permiten planificar nuevas escapadas o simplemente un merecido descanso. ¿Cuáles son los próximos feriados para lo que queda del 2025?

Fiestas Patrias: ¿el 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables?

Ambos son feriados irrenunciables para todo el comercio, excepto para trabajadores de clubes, restaurantes, establecimientos de entretenimiento, como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs, cabarets y casinos de juego.

Así como para quienes se desempeñen en aeródromos, locales de expendio de combustible y farmacias de urgencia o de turno.

¿Cuáles son los próximos feriados en Chile?

Los próximos días feriados del año 2025 en Chile son:

Domingo 12 de octubre - Encuentro de Dos Mundos

Viernes 31 de octubre - Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes

Sábado 01 de noviembre - Día de Todos los Santos

Lunes 08 de diciembre - Inmaculada Concepción

Jueves 25 de diciembre - Navidad

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles
1

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA
2

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana
3

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?
4

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: Un tema delicado
5

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de mosca muerta
6

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

Más Noticias
Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: Un tema delicado

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de mosca muerta

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

Comentarios