Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Las Fiestas Patrias son, sin duda, la celebración más esperada por los chilenos, ya que conmemoran dos fechas clave en la historia del país: el 18 de septiembre, Día de la Primera Junta Nacional de Gobierno, y el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Una vez que concluyen las celebraciones del "18", la atención de muchos se centra en el calendario, ansiosos por saber cuándo será el próximo descanso.