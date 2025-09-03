A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

Este 2 de septiembre se cumplieron 14 años desde la trágica muerte de Felipe Camiroaga, quien perdió la vida en un accidente aéreo en 2011, hecho que aún sigue presente en la memoria colectiva de Chile.
En medio de las conmemoraciones, Mauricio Correa, reconocido ex productor de TVN y cercano amigo del “Halcón de Chicureo”, sorprendió al compartir una historia poco conocida del animador.
La revelación se produjo en el programa Hay que decirlo, donde Correa relató un episodio ocurrido en la gala del Festival de Viña en 2010, año en que Camiroaga compartió la animación del certamen junto a Soledad Onetto. Cabe recordar que esa edición quedó marcada por el terremoto del 27 de febrero, que obligó a cancelar la jornada final.
Correa recordó que durante la gala, Felipe y Soledad realizaron un recorrido en un auto descapotable facilitado para la ocasión: "El día de la gala del Festival de Viña, cuando CHV y Carlos Valencia aún no inventaban la gala, nos habían pasado un auto descapotable para que él (Felipe) fuera con Soledad Oneto a dar una vuelta por el hotel", explicó.
Según el ex productor, el animador, confiado en sus habilidades al volante, realizó una maniobra que generó un inesperado conflicto: "Felipe -como se creía muy bueno para manejar, muy rápido, muy sagas- se da la vuelta rápido, sube al hotel y llegan los Carabineros a buscarlo para llevarlo preso".
"Nosotros pensábamos que era una cámara indiscreta. Eran dos Carabineros plantados ahí. Felipe pasó por encima del empeine de uno de los Carabineros que estaba ahí", detalló.
La situación escaló a tal punto que incluso la entonces alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, intervino para dialogar con los funcionarios: "Pero ellos 'No, no y no', se lo tenían que llevar preso por protocolo", recordó.
La deconocida anécdota
Pese a la tensión del momento, el animador mantuvo la calma. Según Correa, Felipe sentía un profundo respeto por Carabineros, debido a que su abuelo, Humberto Camiroaga, fue coronel y fundador de la Escuela de Carabineros de Chile.
En ese contexto, el ex productor reveló que todo se resolvió con un acuerdo: "No se dio cuenta de que le atropelló el pie. Al final llegamos a un arreglo de que al otro día Felipe iba a ir a visitar al Carabinero e ir a firmar a la comisaría de Viña a la mañana siguiente".