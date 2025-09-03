Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

Septiembre es un mes de celebración en Chile, ya que se conmemoran las Fiestas Patrias, un periodo festivo que se extiende desde el 18 de septiembre, Día de la Independencia Nacional, y el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Con la llegada de este esperado fin de semana largo, una de las mayores preocupaciones es saber cómo se comportará el tiempo, especialmente para quienes planean viajar y disfrutar de las actividades al aire libre que caracterizan esta festividad.