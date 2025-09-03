Secciones
Chile

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

Falta poco para que el calendario 2025 marque la llegada de las Fiestas Patrias y muchos chilenos se preguntas cómo estará el clima esos días de mini vacaciones.

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025:
Hace 1 Hs

Septiembre es un mes de celebración en Chile, ya que se conmemoran las Fiestas Patrias, un periodo festivo que se extiende desde el 18 de septiembre, Día de la Independencia Nacional, y el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Con la llegada de este esperado fin de semana largo, una de las mayores preocupaciones es saber cómo se comportará el tiempo, especialmente para quienes planean viajar y disfrutar de las actividades al aire libre que caracterizan esta festividad.

¿Lloverá en Fiestas Patrias? Esto es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para Chile

¿Lloverá en Fiestas Patrias? Esto es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para Chile

Las primeras proyecciones meteorológicas para el 18 son alentadoras, ya que pronostican un escenario de clima ideal para gran parte del país. Todo indica que los tradicionales asados, cuecas y fondas se desarrollarán bajo cielos despejados. Mientras las lluvias se mantendrán lejos de la zona central, se espera que el calor primaveral sea el protagonista, invitando a la gente a aprovechar al máximo cada jornada de celebración.

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

Durante los días de Fiestas Patrias se registrarían temperaturas máximas entre los 17 °C y 18 °C en La Serena y Valparaíso, mientras que en Quinta Normal el termómetro se moverá en torno a los 21 °C, según el sitio Meteored. Desde la Región de O´Higgins hasta la Región de Magallanes se proyectan temperaturas sobre los valores climatológicos normales para ir a las ramadas.

En esta dirección, los termómetros de las tardes comprendidas entre los días 18 y 21 de septiembre superarían los 19 °C en Curicó, los 16 °C en Concepción, los 15 °C en Valdivia y los 13 °C en Puerto Montt.

Las regiones de la zona austral también gozarían de unas Fiestas Patrias primaverales, con temperaturas máximas sobre los 12 °C en Coyhaique y los 9 °C en Punta Arenas.

las lluvias se presentarían sobre los valores climatológicos normales en las regiones de Antofagasta y Atacama durante la semana de Fiestas Patrias, probablemente, asociadas a la formación de una baja segregada o núcleo frío en altura.Desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes se presentarían precipitaciones en torno a los valores climatológicos normales.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles
1

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA
2

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana
3

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?
4

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: Un tema delicado
5

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de mosca muerta
6

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

Más Noticias
Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: Un tema delicado

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de mosca muerta

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Comentarios