Septiembre es un mes de celebración en Chile, ya que se conmemoran las Fiestas Patrias, un periodo festivo que se extiende desde el 18 de septiembre, Día de la Independencia Nacional, y el 19 de septiembre, Día de las Glorias del Ejército. Con la llegada de este esperado fin de semana largo, una de las mayores preocupaciones es saber cómo se comportará el tiempo, especialmente para quienes planean viajar y disfrutar de las actividades al aire libre que caracterizan esta festividad.
Las primeras proyecciones meteorológicas para el 18 son alentadoras, ya que pronostican un escenario de clima ideal para gran parte del país. Todo indica que los tradicionales asados, cuecas y fondas se desarrollarán bajo cielos despejados. Mientras las lluvias se mantendrán lejos de la zona central, se espera que el calor primaveral sea el protagonista, invitando a la gente a aprovechar al máximo cada jornada de celebración.
Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile
Durante los días de Fiestas Patrias se registrarían temperaturas máximas entre los 17 °C y 18 °C en La Serena y Valparaíso, mientras que en Quinta Normal el termómetro se moverá en torno a los 21 °C, según el sitio Meteored. Desde la Región de O´Higgins hasta la Región de Magallanes se proyectan temperaturas sobre los valores climatológicos normales para ir a las ramadas.
En esta dirección, los termómetros de las tardes comprendidas entre los días 18 y 21 de septiembre superarían los 19 °C en Curicó, los 16 °C en Concepción, los 15 °C en Valdivia y los 13 °C en Puerto Montt.
Las regiones de la zona austral también gozarían de unas Fiestas Patrias primaverales, con temperaturas máximas sobre los 12 °C en Coyhaique y los 9 °C en Punta Arenas.
las lluvias se presentarían sobre los valores climatológicos normales en las regiones de Antofagasta y Atacama durante la semana de Fiestas Patrias, probablemente, asociadas a la formación de una baja segregada o núcleo frío en altura.Desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Magallanes se presentarían precipitaciones en torno a los valores climatológicos normales.