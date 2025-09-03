Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

El conflictivo quiebre de amistad entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida continúa generando repercusiones y ahora surgió un nuevo antecedente en medio de la controversia. La disputa comenzó tras el escándalo por la inscripción del exitoso pódcast ¿Cómo están los weones?, hecho que provocó un distanciamiento definitivo entre ambos, dejando su relación irremediablemente rota.