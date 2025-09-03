Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

El conflictivo quiebre de amistad entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida continúa generando repercusiones y ahora surgió un nuevo antecedente en medio de la controversia. La disputa comenzó tras el escándalo por la inscripción del exitoso pódcast ¿Cómo están los weones?, hecho que provocó un distanciamiento definitivo entre ambos, dejando su relación irremediablemente rota.
Uno de los puntos más álgidos del conflicto se conoció recientemente, cuando trascendió que Rosario Bravo acusó a Daniel Fuenzalida de adeudarle cerca de $65 millones en ganancias del programa.
En el último capítulo de Que te lo digo, el periodista Sergio Rojas dio a conocer un supuesto mensaje enviado por una exnovia de Fuenzalida, cuya identidad no reveló.
“Una ex de Daniel me dice textual: ‘esta huev... se obsesionó con Daniel desde el minuto uno. ¿O encuentras normal que le escribiera a las tres o a las cinco de la mañana?’”, relató Rojas.
La misma fuente agregó: “Es una mosca muerta, la detesto”.
Quiebre de amistad y una polémica sin fin
Frente a estas declaraciones, Carla Ballero, integrante del panel, planteó dudas sobre la versión: “¿Y no será que Daniel le decía esas cosas a la polola y no era real?”.
Sin embargo, Rojas descartó esa posibilidad de manera tajante: “(Daniel) dormía con la polola, le sonaba la cuestión y la polola veía que decía ‘Rosario’”.
Por su parte, Luis Sandoval complementó la discusión señalando: “Daniel siempre dijo que se acostaba tarde y que estaba chateando hasta muy tarde”.