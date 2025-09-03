Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

El cantante Luis Jara se sinceró por primera vez sobre la situación que le impide actualmente ingresar a Estados Unidos y reconoció que se trata de un tema complejo.
En diálogo con el programa ¡Hay que decirlo! (Canal 13), el ex animador de Mucho Gusto afirmó: “En este caso en particular tengo un problema migratorio con Estados Unidos”.
Explicó que no se había referido antes al asunto debido a la naturaleza del inconveniente: “Cuando tú no comentas algo como esto, sobre un problema migratorio, es porque es un problema más delicado que la farándula, es un tema legal que no puedes traspasar”, detalló.
“Es un tema personal, privado y delicado que tiene ribetes legales, por lo tanto yo no voy a ir a un programa a hablar sobre eso, pero sí cuando ya tienes el problema asumido, te puedes reír”, insistió.
Un presente positivo
Pese a esta situación, el cantautor aseguró estar en un buen momento profesional y personal. “Más allá de eso, esto me obligó a volver a un terruño de gente que me quiere y estoy en un momento profesional fantástico, y uno no se da cuenta que son cosas que pasan por algo”, expresó.