Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Durante septiembre, un grupo de estudiantes en Chile accederá automáticamente al Bono Logro Escolar, un beneficio económico destinado a fomentar la permanencia en el sistema educativo y premiar el buen desempeño académico.
Este apoyo está dirigido a estudiantes que durante 2024 hayan cursado entre 5º básico y 4º medio, y que cumplan con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.
A diferencia de otros beneficios, el Bono Logro Escolar no requiere postulación. En cambio, se asigna de forma automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas.
El pago del bono se realizará el 12 de septiembre y considera dos tramos:
- $82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del 15% con mejor rendimiento académico de su promoción.
- $49.310: para quienes estén ubicados entre el 15% y 30% de mejor rendimiento.
De acuerdo con ChileAtiende, el porcentaje se determina en función del ranking de alumnos de cada promoción, a partir de las notas obtenidas en el año escolar inmediatamente anterior.
Bono Logro Escolar 2025: ¿cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?
El Bono Logro Escolar se entrega a las y los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:
- Pertenecer a una familia beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).
- Tener hasta 24 años de edad.
- Formar parte del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
- Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante 2024.
- Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su curso o promoción el año anterior.
- Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).