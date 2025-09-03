Secciones
Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

La ayuda está dirigido a estudiantes que durante 2024 hayan cursado entre 5º básico y 4º medio. Todos los detalles en la siguiente nota.

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?
Durante septiembre, un grupo de estudiantes en Chile accederá automáticamente al Bono Logro Escolar, un beneficio económico destinado a fomentar la permanencia en el sistema educativo y premiar el buen desempeño académico.

Este apoyo está dirigido a estudiantes que durante 2024 hayan cursado entre 5º básico y 4º medio, y que cumplan con una serie de requisitos establecidos por el Ministerio de Educación.

A diferencia de otros beneficios, el Bono Logro Escolar no requiere postulación. En cambio, se asigna de forma automática a quienes cumplen con las condiciones establecidas.

El pago del bono se realizará el 12 de septiembre y considera dos tramos:

- $82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del 15% con mejor rendimiento académico de su promoción.

- $49.310: para quienes estén ubicados entre el 15% y 30% de mejor rendimiento.

De acuerdo con ChileAtiende, el porcentaje se determina en función del ranking de alumnos de cada promoción, a partir de las notas obtenidas en el año escolar inmediatamente anterior.

Bono Logro Escolar 2025: ¿cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

El Bono Logro Escolar se entrega a las y los estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

- Pertenecer a una familia beneficiaria del Subsistema de Seguridades y Oportunidades del Ingreso Ético Familiar (IEF).

- Tener hasta 24 años de edad.

- Formar parte del 30% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.

- Haber cursado entre 5º básico y 4º medio durante 2024.

- Estar dentro del 30% de mejor rendimiento académico de su curso o promoción el año anterior.

- Haber asistido a establecimientos educacionales reconocidos por el Ministerio de Educación (Mineduc).

