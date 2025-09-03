Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Este miércoles, múltiples comunas de la Región Metropolitana enfrentarán cortes de luz programados por parte de Enel. Las interrupciones podrán extenderse por hasta ocho horas, según informó la compañía.
La empresa detalló que un total de 11 comunas se verán afectadas debido a labores de mantenimiento, conexión de nuevos clientes y mejoras en la calidad del servicio. La información está disponible en su sitio web bajo el apartado de “actividades programadas”.
Los cortes se aplicarán en Vitacura, Providencia, Recoleta, Conchalí, Estación Central, Santiago, La Cisterna, San Miguel, Pudahuel, Colina y La Florida.
Cortes de luz programados: horarios y comunas afectadas este miércoles
- Vitacura: 9.30 a 10.30; 11 a 18; 11.30 a 12.30; 14 a 15 y 15.30 a 16.30
- Providencia: 11 a 17
- Recoleta: 10 a 13 y 11 a 17
- Conchalí: 10 a 16
- Estación Central: 10.30 a 16.30
- Santiago: 10 a 16
- La Cisterna: 10 a 17
- San Miguel: 10 a 13
- Pudahuel: 10 a 16
- Colina: 10 a 16
- La Florida: 10 a 17
Desde Enel explicaron que estos trabajos forman parte de su plan de mejoras en la red eléctrica. “La meta es entregar una experiencia de calidad para los usuarios de la región Metropolitana”, indicó la compañía.
Asimismo, recordaron que los clientes pueden revisar los detalles actualizados sobre los cortes programados a través de la página web oficial de Enel.