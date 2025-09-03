Secciones
Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Un hombre vivió por meses acoso, tortura, vejaciones y situaciones extremadamente denigrantes al interior del Hospital de Osorno, en la región de Los Lagos.

Un escalofriante caso de acoso y tortura fue revelado en el Hospital de Osorno, donde un profesional con Trastorno del Espectro Autista (TEA) sufrió actos "extremadamente denigrantes" por parte de sus propios compañeros.

El hombre, que se desempeñaba en el equipo de informática entre 2018 y 2020, fue obligado a desnudarse, quemado con vapor y rapado en contra de su voluntad. La denuncia, investigada por Radio Bío Bío, detalla cómo los agresores no solo se ensañaron con él, sino que también grabaron sus ataques, riéndose mientras la víctima lloraba.

A pesar de la gravedad de los hechos, las primeras investigaciones sobre el caso de acoso en el Hospital Base de Osorno no arrojaron ninguna sanción para los agresores, según fuentes cercanas. 

El propio centro asistencial confirmó que un sumario inicial, realizado entre 2018 y 2020, "no arrojó sanciones administrativas para los implicados". Sin embargo, la actual Dirección del hospital reabrió el sumario en 2024 tras recibir nuevos antecedentes. 

El proceso se encuentra ahora en la etapa de notificación de medidas disciplinarias para los responsables y, adicionalmente, el hospital presentó una denuncia ante el Ministerio Público, considerando que los hechos podrían constituir un delito. 

La institución también tomó la decisión de denunciar la divulgación del material audiovisual por "vulneración de antecedentes reservados" y para evitar la revictimización de la persona afectada.

FENATS exige sanciones y condena la tortura en el Hospital de Osorno

