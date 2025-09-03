Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

El hombre, que se desempeñaba en el equipo de informática entre 2018 y 2020, fue obligado a desnudarse, quemado con vapor y rapado en contra de su voluntad. La denuncia, investigada por Radio Bío Bío, detalla cómo los agresores no solo se ensañaron con él, sino que también grabaron sus ataques, riéndose mientras la víctima lloraba.