La construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago traerá consigo un masivo corte de agua en la región Metropolitana, que afectará a seis comunas y se extenderá por 37 horas.
Este fin de semana, más precisamente desde las 20 del viernes 5 de septiembre hasta las 9 del domingo 7, el suministro se verá interrumpido en Independencia y en sectores de Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca. Por ello, la información sobre cómo almacenar agua de manera segura se vuelve fundamental para los residentes de las zonas afectadas.
Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana
Según indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), “el agua embotellada comercialmente sin abrir es la fuente de agua más segura y confiable durante una emergencia”.
Sin embargo, no siempre es posible contar con una reserva en casa. Por ello es que a continuación puedes revisar cómo almacenar agua correctamente para prepararse para una emergencia.
1. Cantidad necesaria: se recomienda almacenar al menos un galón (3,8 litros) de agua por persona por día, para un mínimo de tres días. Como recomendación, utiliza el agua almacenada primero para beber y cocinar, y luego para higiene básica si es necesario.
2. Elección del contenedor: utiliza botellas de agua comercialmente preparadas, ya que son seguras y tienen una vida útil más larga. Si decides usar tus propios contenedores, opta por aquellos de plástico de calidad alimentaria y evita los recipientes que hayan contenido productos químicos tóxicos.
Lo importante es que el recipiente tenga una tapa que pueda cerrarse bien, esté hecha de materiales duraderos (no vidrio) y, si es posible, tenga un cuello estrecho para hacer más amigable el proceso de verter el agua.
3. Limpieza de contenedores reutilizables: lava los contenedores y tapas con agua caliente y jabón. Desinfecta con una solución de una cucharadita de cloro líquido sin olor por 1 litro de agua al menos por 30 segundos. Enjuaga bien con agua limpia antes de llenarlos.
4. Llenado y sellado: llena los contenedores con agua del grifo tratada o agua purificada. Sella bien y etiqueta los contenedores con la fecha de almacenamiento.
5. Almacenamiento adecuado: guarda los contenedores en un lugar fresco, oscuro y seco. Mantén el agua alejada de productos químicos tóxicos como gasolina o pesticidas.