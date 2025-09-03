Secciones
Chile

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

la empresa Aguas Andinas informó que entre las 20:00 horas del viernes 5 y las 9:00 del domingo 7 de septiembre se efectuará un corte de suministro de 37 horas

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana
Hace 2 Hs

La construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano de Santiago traerá consigo un masivo corte de agua en la región Metropolitana, que afectará a seis comunas y se extenderá por 37 horas. 

El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre

El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre

Este fin de semana, más precisamente desde las 20 del viernes 5 de septiembre hasta las 9 del domingo 7, el suministro se verá interrumpido en Independencia y en sectores de Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca. Por ello, la información sobre cómo almacenar agua de manera segura se vuelve fundamental para los residentes de las zonas afectadas.

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Según indican los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), “el agua embotellada comercialmente sin abrir es la fuente de agua más segura y confiable durante una emergencia”.

Sin embargo, no siempre es posible contar con una reserva en casa. Por ello es que a continuación puedes revisar cómo almacenar agua correctamente para prepararse para una emergencia.

1. Cantidad necesaria: se recomienda almacenar al menos un galón (3,8 litros) de agua por persona por día, para un mínimo de tres días. Como recomendación, utiliza el agua almacenada primero para beber y cocinar, y luego para higiene básica si es necesario.

2. Elección del contenedor: utiliza botellas de agua comercialmente preparadas, ya que son seguras y tienen una vida útil más larga. Si decides usar tus propios contenedores, opta por aquellos de plástico de calidad alimentaria y evita los recipientes que hayan contenido productos químicos tóxicos.

Lo importante es que el recipiente tenga una tapa que pueda cerrarse bien, esté hecha de materiales duraderos (no vidrio) y, si es posible, tenga un cuello estrecho para hacer más amigable el proceso de verter el agua.

3. Limpieza de contenedores reutilizables: lava los contenedores y tapas con agua caliente y jabón. Desinfecta con una solución de una cucharadita de cloro líquido sin olor por 1 litro de agua al menos por 30 segundos. Enjuaga bien con agua limpia antes de llenarlos.

4. Llenado y sellado: llena los contenedores con agua del grifo tratada o agua purificada. Sella bien y etiqueta los contenedores con la fecha de almacenamiento.

5. Almacenamiento adecuado: guarda los contenedores en un lugar fresco, oscuro y seco. Mantén el agua alejada de productos químicos tóxicos como gasolina o pesticidas.

Temas Santiago de Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles
1

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA
2

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana
3

Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?
4

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: Un tema delicado
5

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de mosca muerta
6

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

Más Noticias
Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Hasta ocho horas sin luz: Enel confirma cortes en 11 comunas de Santiago para este miércoles

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Tortura en Hospital de Osorno: denuncian que ataron, raparon y quemaron a un trabajador con TEA

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Bono Logro Escolar 2025: ¿cómo saber si eres beneficiario y cuándo se paga?

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: Un tema delicado

Luis Jara rompió el silencio y reveló el motivo que le impide regresar a EEUU: "Un tema delicado"

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de mosca muerta

Polémica sin fin: ex pareja de Daniel Fuenzalida explotó contra Rosario Bravo y la tildó de "mosca muerta"

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

Cómo estará el clima durante las Fiestas Patrias 2025: calor primaveral y pocas lluvias en la mayor parte de Chile

A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

A 14 años de su partida: revelan desconocida anécdota de Felipe Camiroaga en el Festival de Viña

Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Después de las Fiestas Patrias 2025: estos son los próximos feriados en Chile

Comentarios