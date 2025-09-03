Cómo almacenar agua ante el megacorte que afectará a seis comunas de la RM este fin de semana

Este fin de semana, más precisamente desde las 20 del viernes 5 de septiembre hasta las 9 del domingo 7, el suministro se verá interrumpido en Independencia y en sectores de Conchalí, Santiago, Providencia, Recoleta y Renca. Por ello, la información sobre cómo almacenar agua de manera segura se vuelve fundamental para los residentes de las zonas afectadas.