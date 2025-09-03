Una aerolínea cierra su base en Santiago de Compostela y cancela todos sus vuelos a Tenerife Norte y Vigo

La aerolínea Ryanair ha anunciado un importante recorte en sus operaciones en España. A partir de este invierno, la compañía cerrará su base en Santiago de Compostela y cancelará todos los vuelos hacia Vigo y Tenerife Norte, en una decisión que afectará directamente a la conectividad de varias ciudades españolas.
Según explicó el consejero delegado Eddie Wilson durante la presentación de la temporada de invierno, estas medidas responden a las “tasas aeroportuarias excesivas y poco competitivas” impuestas por Aena.
Cierre de la base en Santiago y cancelaciones clave
Santiago de Compostela: cierre total de la base, con la retirada de dos aviones permanentes y una pérdida de inversión estimada en 200 millones de dólares.
Vigo: suspensión de todos los vuelos a partir de enero de 2026.
Tenerife Norte: cancelación de rutas desde este invierno 2025.
Valladolid y Jerez: bases que seguirán cerradas.
Además, Ryanair reducirá capacidad en otros aeropuertos españoles:
Zaragoza: -45% de operaciones.
Santander: -38%.
Asturias: -16%.
Vitoria: -2%.
Hasta dos millones de asientos menos en España
La medida supondrá la cancelación de 36 rutas y una reducción de dos millones de asientos anuales en el mercado español:
600.000 plazas menos en aeropuertos regionales (–41%).
400.000 plazas menos en Canarias (–10%).
La aerolínea desviará esta capacidad hacia otros mercados europeos y africanos como Italia, Marruecos, Croacia y Albania.
Impacto en el turismo y el empleo
Eddie Wilson advirtió que los recortes “perjudicarán a los aeropuertos vulnerables” y provocarán pérdida de inversión, conectividad y turismo en la España regional, dejando algunas rutas “económicamente inviables”.
Petición de intervención al Gobierno
Ryanair ha solicitado a la CNMC y al Gobierno español que intervengan para frenar el incremento de las tasas aeroportuarias y prolongar la congelación de tarifas, con el fin de proteger la conectividad aérea y el empleo en las regiones afectadas.