Eva González opina, sin tapujos, sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales continúa generando titulares. Tras once años de relación y dos hijas en común, la pareja confirmó hace unos días su separación con un comunicado conjunto en redes sociales. Desde entonces, familiares y allegados han reaccionado públicamente, y ahora ha sido el turno de Eva González, ex cuñada de Kiko, quien se ha pronunciado durante el Festival de Televisión de Vitoria.
Eva González, sorprendida por la ruptura
La presentadora sevillana, que estuvo casada con Cayetano Rivera hasta 2022 y mantiene un vínculo cercano con la familia, confesó que la noticia le llegó de forma inesperada:
“A mí me sorprendió, me sorprendió en el momento, no sabía nada, evidentemente”.
Pese a ello, quiso destacar la madurez con la que Kiko e Irene están afrontando el proceso:
“Los dos son personas adultas y estoy segura de que van a seguir siendo una familia, como así debe ser. Lo más importante son las niñas”.
El mensaje de apoyo de Eva González
Con serenidad y sin entrar en detalles personales, Eva subrayó que respeta la decisión de la pareja y les desea lo mejor:
“Estoy segura de que han tomado la mejor opción, que es una decisión meditada, y yo les deseo lo mejor a los dos. Los quiero mucho”.
Los motivos de la separación de Kiko e Irene
Aunque ni Kiko Rivera ni Irene Rosales han dado explicaciones directas, colaboradores de televisión han aportado algunas claves. Según Pepe del Real en Vamos a ver, la ruptura no fue repentina, sino que la pareja llevaba “meses” conviviendo bajo el mismo techo pero con vidas separadas.
El periodista insistió en que no existen terceras personas y que la decisión se tomó tiempo atrás, pero se comunicó al final del verano para proteger a sus hijas. Otras fuentes, como Marisa Martín Blázquez, aseguran que la iniciativa partió de Irene y que Kiko abandonó la vivienda familiar para permanecer cerca de las pequeñas.
Un final de verano marcado por la separación
La noticia de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido en uno de los temas más comentados de la prensa rosa en España. Tras las reacciones de Jessica Bueno e Isa Pantoja, las palabras de Eva González aportan un mensaje de respeto y unidad familiar en medio de la tormenta mediática.