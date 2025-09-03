Eva González opina, sin tapujos, sobre la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales

La ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales continúa generando titulares. Tras once años de relación y dos hijas en común, la pareja confirmó hace unos días su separación con un comunicado conjunto en redes sociales. Desde entonces, familiares y allegados han reaccionado públicamente, y ahora ha sido el turno de Eva González, ex cuñada de Kiko, quien se ha pronunciado durante el Festival de Televisión de Vitoria.