Para agendar: estos son los mejores planes culturales en España en septiembre

Septiembre arranca cargado de propuestas culturales en toda España: conciertos, teatro, exposiciones, cine y fiestas populares. De Zaragoza a Murcia, pasando por Madrid, Estepona o Granada, te contamos qué hacer esta semana.
SGAE Documental en Madrid: cine independiente hasta el 13 de septiembre
La Sala Berlanga (C/Andrés Mellado, 53) acoge la primera edición de SGAE Documental, un ciclo que reúne casi 40 propuestas audiovisuales seleccionadas. Entre ellas, Sumario 3/94 de Abel García Roure, Memorias de un cuerpo que arde de Antonella Sudasassi y Un hombre libre de Laura Hohman.
Fechas: del 2 al 13 de septiembre.
Proyecciones en sesión doble.
Exposición de Juan Miguel Quiñones en Estepona: arte hasta diciembre
El artista gaditano presenta “Al origen” en el Centro Mirador del Carmen de Estepona (Málaga). La muestra, que se puede visitar hasta el 14 de diciembre, está dividida en seis áreas temáticas con esculturas que reinterpretan técnicas clásicas mediante humor, precisión artesanal y materiales preciosos.
Obras sorprendentes: desde helados y juguetes hasta tablas de surf talladas en mármol.
Teatro en Murcia: “Goteras”, una comedia con viajes en el tiempo
El Teatro Romea de Murcia estrena el 6 de septiembre la obra Goteras, dirigida por Borja Rodríguez y escrita por Marc de la Varga. Con Fernando Albizu, Álvaro Quintana y Gloria Albalate en el reparto, esta comedia de ciencia ficción explora el choque entre expectativas y realidad cuando un dramaturgo se encuentra consigo mismo… 30 años en el futuro.
Fiesta del Cascamorras en Guadix y Baza: tradición y diversión
Del 6 al 9 de septiembre, Guadix y Baza (Granada) celebran la Fiesta del Cascamorras, declarada de Interés Turístico Internacional. Con más de cinco siglos de historia, esta tradición mezcla religiosidad, humor y diversión en un recorrido donde el protagonista, vestido con un traje llamativo, intenta recuperar la Virgen de la Piedad mientras los bastetanos lo embadurnan con pinturas.
Festival Vive Latino en Zaragoza: Fangoria y mucho más
El Vive Latino España 2025 regresa los días 5 y 6 de septiembre al Espacio Expo de Zaragoza. Considerado el gran festival de rock iberoamericano en España, contará con artistas de renombre como Fangoria, Molotov, Los Ángeles Azules, Love of Lesbian, Maldita Vecindad, Cuarteto de Nos, Kase.O, Coque Malla e Iván Ferreiro. Dos jornadas con miles de asistentes y un ambiente multicultural.
