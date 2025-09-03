Para agendar: estos son los mejores planes culturales en España en septiembre

Fiesta del Cascamorras en Guadix y Baza: tradición y diversión

Del 6 al 9 de septiembre, Guadix y Baza (Granada) celebran la Fiesta del Cascamorras, declarada de Interés Turístico Internacional. Con más de cinco siglos de historia, esta tradición mezcla religiosidad, humor y diversión en un recorrido donde el protagonista, vestido con un traje llamativo, intenta recuperar la Virgen de la Piedad mientras los bastetanos lo embadurnan con pinturas.