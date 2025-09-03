Reforma laboral en España: los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 352%

La reforma laboral y sus efectos colaterales

El Gobierno presume de récords históricos de afiliación tras la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz. Esta medida consiguió reducir la temporalidad, uno de los grandes males del mercado laboral español. Sin embargo, los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) muestran que la estabilidad de los contratos indefinidos no siempre es real.