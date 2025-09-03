Reforma laboral en España: los despidos de indefinidos en periodo de prueba se disparan un 352%

La reforma laboral en España redujo la temporalidad, pero disparó los despidos en periodo de prueba y las bajas de fijos discontinuos. Entre 2019 y 2025, las extinciones de contratos indefinidos en prueba se multiplicaron por cuatro.
La reforma laboral y sus efectos colaterales
El Gobierno presume de récords históricos de afiliación tras la reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz. Esta medida consiguió reducir la temporalidad, uno de los grandes males del mercado laboral español. Sin embargo, los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) muestran que la estabilidad de los contratos indefinidos no siempre es real.
Según un estudio de Fedea, aunque aumentaron los contratos indefinidos, su duración media ha caído. Es decir, se firman más contratos indefinidos, pero estos duran menos tiempo.
Despidos en periodo de prueba: un aumento del 352%
El mayor impacto se observa en los despidos de trabajadores indefinidos durante el periodo de prueba.
2019 (enero-junio): 77.454 despidos.
2025 (enero-junio): 350.459 despidos.
Esto supone un aumento del 352,47%.
El motivo está en la propia normativa: durante el periodo de prueba, las empresas pueden extinguir el contrato sin justificar la decisión y sin pagar indemnización. Esto ha convertido el periodo de prueba en una vía para camuflar contratos temporales bajo la etiqueta de indefinidos.
Los más afectados: trabajadores de baja cualificación
El fenómeno golpea especialmente a los perfiles de baja cualificación, donde la rotación de personal resulta más rentable para las empresas que invertir en formación.
Otros despidos en indefinidos también se disparan
El incremento no se limita al periodo de prueba. Entre 2019 y 2025 también crecieron el resto de despidos en contratos indefinidos:
Despidos disciplinarios: de 103.198 a 237.928.
Despidos por causas objetivas: de 75.152 a 199.933.
Despidos colectivos: de 11.571 a 18.807.
Despidos improcedentes: bajaron ligeramente de 1.997 a 1.083.
En conjunto, los despidos de indefinidos por estas causas pasaron de 191.918 en 2019 a 457.751 en 2025, lo que equivale a un aumento del 138%.
Bajas de fijos discontinuos: un 473% más
Otro efecto visible es el uso masivo de los contratos fijos discontinuos, especialmente en sectores como turismo o educación.
2019 (enero-junio): 430.215 bajas con pase a inactividad.
2025 (enero-junio): 2.465.298 bajas.
Esto representa un incremento del 473% en seis años.
La cara oculta de la estabilidad laboral
Los datos reflejan que la reforma laboral sí redujo los contratos temporales, pero también generó un nuevo tipo de precariedad encubierta en los indefinidos.
El periodo de prueba se utiliza como mecanismo de rotación laboral sin coste para las empresas.
Los fijos discontinuos aumentan las cifras de afiliación, pero esconden periodos largos de inactividad.
El número de despidos en indefinidos se ha disparado desde 2019.