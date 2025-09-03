Mar Flores, muy cariñosa en Ibiza con un misterioso empresario tras su ruptura con Elías Sacal

Mar Flores vuelve a ser noticia en el panorama mediático. Tras su ruptura definitiva con Elías Sacal -con quien mantuvo una relación intermitente desde octubre de 2016-, la modelo ha sido fotografiada en Ibiza disfrutando de unos días de descanso en compañía de un nuevo y enigmático hombre. La separación se confirmó este mes de agosto, cuando salieron a la luz imágenes de Sacal junto a otra mujer.