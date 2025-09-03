Secciones
Mar Flores, muy cariñosa en Ibiza con un misterioso empresario tras su ruptura con Elías Sacal

La modelo disfruta de sus vacaciones en la isla balear junto a Nicolás Corrochano, un atractivo empresario del marketing digital, después de poner fin a su relación con el magnate mexicano.

Hace 2 Hs

Mar Flores vuelve a ser noticia en el panorama mediático. Tras su ruptura definitiva con Elías Sacal -con quien mantuvo una relación intermitente desde octubre de 2016-, la modelo ha sido fotografiada en Ibiza disfrutando de unos días de descanso en compañía de un nuevo y enigmático hombre. La separación se confirmó este mes de agosto, cuando salieron a la luz imágenes de Sacal junto a otra mujer.

La madre de Carlo Costanzia no ha perdido tiempo en pasar página y se ha dejado ver con Nicolás Corrochano, un atractivo empresario que, según reveló la revista Lecturas, mantiene una estrecha relación con ella. En las imágenes, ambos aparecen disfrutando de una jornada de sol y mar, entre abrazos, besos y confidencias al oído.

Lejos de ser un completo desconocido, Corrochano es un exitoso profesional del marketing digital, dirige una empresa que triunfa en Bélgica y que ahora busca consolidar en España. Cosmopolita, políglota -habla cinco idiomas- y con experiencia de vida en Francia y Bélgica, el empresario parece haberse convertido en el nuevo apoyo de la modelo.

Aunque muchos lo consideran un estreno en la vida de Flores, lo cierto es que no es la primera vez que se les ve juntos en la isla. El verano pasado también coincidieron en un chiringuito ibicenco, lo que refuerza los rumores de una relación que vendría de tiempo atrás.

Mientras tanto, Mar Flores se prepara para un intenso otoño profesional. La empresaria y socialité se sumará al reality DecoMasters, un concurso de decoración en el que participará junto a su hijo, Carlo Costanzia, pareja de Alejandra Rubio.

Con el corazón nuevamente ocupado y nuevos proyectos en el horizonte, Mar demuestra que sabe reinventarse tanto en el amor como en su carrera.

