Si vives en estas comunidades españolas, no tires los recibos del material escolar: puedes ahorrar más de 1.000 euros

Cada septiembre, la vuelta al cole supone un gasto importante para las familias de España. Sin embargo, hasta 10 comunidades autónomas ofrecen deducciones en la declaración de la renta por material escolar, libros de texto, idiomas o uniformes. Conservar los recibos puede ayudarte a ahorrar más de 1.000 euros al año.
Ahorrar en la vuelta al cole con la declaración de la renta
El gasto medio por niño en la vuelta al cole ronda los 400 euros, entre material escolar, uniformes, transporte y actividades extraescolares. A esto se suman los costes de matrículas o mensualidades, lo que convierte septiembre en uno de los meses más duros para la economía familiar.
La buena noticia es que en algunas comunidades autónomas es posible desgravar los gastos educativos en el IRPF, siempre que se cumplan ciertos requisitos de renta o condición familiar.
Comunidades donde puedes desgravar material escolar y gastos educativos
En total, 10 comunidades autónomas aplican algún tipo de deducción en el IRPF por la compra de material escolar u otros gastos relacionados con la educación de los hijos. Estas son las principales:
Andalucía: 15% en enseñanza escolar, extraescolares de idiomas e informática (máx. 150 €/hijo).
Aragón: 100% en libros de texto y material escolar en Primaria y Secundaria (hasta 150 €/hijo según renta y tipo de familia).
Asturias: 100% en libros y material (máx. 150 €/hijo en familias numerosas).
Baleares: hasta 220 € por hijo en libros de texto (350 € para familias numerosas o padres jóvenes). También 15% en idiomas y hasta 1.800 € por estudios fuera de la isla.
Canarias: deducción del 100% en libros, material, uniforme, transporte y comedor (hasta 133 € por hijo). También hasta 1.920 € por estudios superiores fuera de la isla.
Cantabria: hasta 200 € por hijo en gastos de traslado desde zonas rurales.
Castilla-La Mancha: 100% en libros de texto y 15% en idiomas, apoyo escolar o internet (hasta 300 € según renta y tipo de familia).
Cataluña: deducción de intereses por préstamos para máster y doctorado.
Extremadura: 15 € por hijo entre 6 y 15 años para material escolar.
Madrid: 15% por escolaridad, 15% en idiomas y 5% en uniformes (máx. 927,90 € por escolaridad y 412,40 € en idiomas y uniformes).
Murcia: 120 € por hijo en material y libros, más 15% en idiomas (máx. 300 €).
Comunidad Valenciana: hasta 110 € por hijo en material escolar.
Cuánto puedes ahorrar
Dependiendo de la comunidad y del número de hijos, la deducción puede superar los 1.000 euros anuales en la declaración de la renta. Por ejemplo, en Madrid o Baleares, con varios hijos en edad escolar, el ahorro puede ser especialmente significativo.
Documentos que debes guardar
Aunque en la renta no es necesario adjuntar los justificantes, es fundamental conservar las facturas y recibos durante al menos cuatro años, ya que es el plazo que tiene Hacienda para revisar la declaración. En caso de comprobación, deberás acreditar el gasto para mantener la deducción.