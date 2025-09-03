El dólar dejó de flotar con la intervención del Banco Central

La volatilidad propia de los períodos previos a las elecciones ha llevado a la administración del presidente Javier Milei a dar un fuerte giro en la política cambiaria: intervenir en el marcado de cambios para frenar la escalada del dólar. Esa decisión contribuyó ayer a bajar la cotización de la divisa estadounidense, que terminó en $ 1.375 para la venta en el Banco Nación, una baja de $ 10 respecto del cierre de lunes.
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha (por ayer) participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, señaló el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, a través de redes sociales. De esta manera, el equipo que comanda el ministro de Economía, Luis Caputo, deja atrás el esquema que había defendido desde que en abril pasado se instrumentó como una manera de acercar al verdadero valor del dólar: la flotación cambiaria entre bandas.
En el mercado recuerdan que, a principios de julio, Caputo había desafiado a los inversores minoristas con la ya celebra frase: “si te parece barato, comprá, campeón. No te la pierdas”. En ese momento, el dólar estaba a $ 1.235, por lo cual aumentó $ 135, generando una buena ganancia para los que le hicieron caso. Si bien no hay precisiones, se suponen que la intervención se realizará con dólares que el Tesoro tiene depositado en el Banco Central. Son divisas compradas con superávit comercial y que están “ahorrados” para hacer frente al pago de un vencimiento de deuda por casi U$S 5.000 millones en enero.
Los dólares del Central
La situación sería diferente en caso de que se usaran los dólares depositados en el Banco Central, que son los que llegaron como parte del acuerdo con el FMI. Esos dólares no pueden utilizarse para intervenir en el mercado. Pero de todas maneras, mediante diferentes operaciones podrían llegar a aplicarse complicando la relación con el Fondo.
Quirno hizo el anuncio luego de la apertura de la rueda y cuando operadores de mercado comenzaban a advertir de una inusual presencia de oferta de dólares. Si bien el Tesoro había comprado dólares en bloques en junio y julio, luego de no poder aprobar la meta de reservas del FMI, ahora -pese a las operaciones en futuros y las subas de encajes para aspirar pesos- se tomó la decisión de intervenir directamente para controlar el dólar. Así, se busca acotar la volatilidad que podría trasladarse a la inflación. Por el acuerdo con el FMI, el Central no puede vender dentro de la banda de flotación.
A partir de ahora, el Gobierno abandona la lógica de no intervención directa y pasa a un régimen de “flotación sucia”, es decir, un esquema en el que el tipo de cambio sigue siendo flexible, pero con intervenciones puntuales para contener movimientos bruscos. El Central podía comprar dentro de la banda de flotación, aunque la entidad se negaba a hacerlo; el Tesoro sí lo hizo luego de que la cotización del oficial nunca llegara a quebrar los $ 1.000, pero podía vender solo si se superaba la banda superior, actualmente en $ 1.460.
Con esta decisión, el Tesoro podrá operar en el medio de ese corredor, lo que equivale a reconocer que el mercado cambiario se había quedado sin oferta suficiente. Eso, pese a distintas jugadas para contener al dólar, como la suba de encajes, de tasas y otras medidas relacionadas con la regulación bancaria y la política monetaria. Para el Gobierno, se trata de enviar una señal de previsibilidad en un escenario electoral de incertidumbre.
Según Federico Filippini, Chief Economist de Adcap Grupo Financiero, el anuncio de la intervención del Tesoro en el Mercado Único Libre de Cambios tiene dos implicancias.
• Por un lado, una mayor oferta de mercado de cambio tiende a apreciar el dólar spot: el tipo de cambio se muestra estable tras el anuncio de Quirno sobre la intervención en el mercado spot. Se ha mantenido en torno a $ 1.364 en la mayor parte del día.
• Por otro lado, la intervención implica que las reservas caen lo cual tiene un impacto negativo en los bonos globales. Los bonos en dólares están operando en los mínimos desde el último acuerdo con el Fondo. Obviamente, la caída de los bonos globales eventualmente podría cerrar la oportunidad del gobierno de volver a los mercados internaciones, retroalimentando el impacto en la demanda de pesos/presión sobre el dólar. Dicho esto, el anuncio es una muestra más de la decisión política de sostener el dólar por debajo de los $1.400 en las semanas que quedan hasta las elecciones, destaca Filippini.
Morgan Stanley advirtió que las elecciones bonaerenses del domingo constituyen “un obstáculo a corto plazo para la economía, las reformas y el mercado”, y evaluó el ciclo electoral como un referéndum sobre los dos primeros años de gestión de Javier Milei. Bloomberg, en tanto, destacó el efecto de los reveses políticos y de los escándalos en el entorno presidencial en la previa de los comicios bonaerenses.
Federico Furiase: “Esto no es un volantazo”
El director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, habló ayer de las recientes medidas del Gobierno en el mercado cambiario y negó que se trate de un “volantazo” por parte de la administración de Javier Milei. “El esquema de bandas cambiarias sigue igual. El BCRA no interviene dentro de las bandas. Solamente interviene en el piso vendiendo pesos y en el techo comprando pesos”, aclaró Furiase en A24, en referencia al anuncio realizado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, horas antes. Y agregó: “lo que ocurrió hoy es una situación puntual para proveer liquidez de dólares en el mercado de cambios y asegurar su buen funcionamiento. Es una participación mínima del Tesoro en relación a los dólares que compró y ha sido coordinado con el Fondo Monetario Internacional”. El funcionario dijo que esta medida se la comunicó al Fondo. “Al Fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. Está al tanto de esto. Esto lo podemos hacer porque tenemos un programa de estabilización que nos permite blindarnos ante cualquier ataque político”, planteó.
De cristina a Milei: “¡La vas a chocar mal!”
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció ayer con una durísima publicación en sus redes dirigida al presidente Javier Milei, en la que criticó la intervención oficial en el mercado cambiario, repasó los desequilibrios de la economía y le advirtió: “¡la vas a chocar mal!”. Aseguró que el “verdadero problema” de la economía es el bimonetarismo y el endeudamiento, y sentenció que la gestión libertaria se está quedando “SIN PESOS Y SIN DÓLARES”. Respecto a la reciente intervención del Banco Central, ironizó: “terminaste de quemar los libritos de la escuela austríaca”. Cristina también hizo una referencia al escándalo de corrupción que golpea al oficialismo. “¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó… Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario”, lanzó. Además, incluyó fuertes críticas personales al jefe de Estado. “Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás”, escribió, y agregó: “¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada?”