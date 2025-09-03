El dólar dejó de flotar con la intervención del Banco Central

Federico Furiase: “Esto no es un volantazo”

El director del Banco Central (BCRA), Federico Furiase, habló ayer de las recientes medidas del Gobierno en el mercado cambiario y negó que se trate de un “volantazo” por parte de la administración de Javier Milei. “El esquema de bandas cambiarias sigue igual. El BCRA no interviene dentro de las bandas. Solamente interviene en el piso vendiendo pesos y en el techo comprando pesos”, aclaró Furiase en A24, en referencia al anuncio realizado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, horas antes. Y agregó: “lo que ocurrió hoy es una situación puntual para proveer liquidez de dólares en el mercado de cambios y asegurar su buen funcionamiento. Es una participación mínima del Tesoro en relación a los dólares que compró y ha sido coordinado con el Fondo Monetario Internacional”. El funcionario dijo que esta medida se la comunicó al Fondo. “Al Fondo le pareció genial que sea transparente y que se avise al mercado. Está al tanto de esto. Esto lo podemos hacer porque tenemos un programa de estabilización que nos permite blindarnos ante cualquier ataque político”, planteó.