Se filtraron los nombres de los tres finalistas de Top Chef VIP: ¿quiénes son los participantes?

Top Chef VIP, el exitoso espacio culinario de Chilevisión, ya se encuentra en la fase final de su competencia. Aunque en pantalla todavía se ven nueve participantes disputando el gran premio, recientemente se filtraron los nombres de quienes habrían alcanzado la instancia decisiva.
Actualmente, los concursantes en competencia son Nicolás Solabarrieta, Carolina Soto, Álvaro Gómez, Ricardo Fernández, Dani Ride, Mafe Bertero, Vanessa Daroch y Yamila Reyna.
Según informó el portal de farándula Infama, la pareja conformada por Américo y Dani Ride se encontraba entre los cinco mejores del programa, aunque finalmente quedaron eliminados.
Los finalistas de Top Chef VIP
De acuerdo con la misma fuente, los tres finalistas serían la actriz Mafe Bertero, la cantante Carolina Soto y el también actor Ricardo Fernández. Ellos se disputarán el título en el programa conducido por Cristián Riquelme.
En paralelo, Chilevisión se alista para estrenar su nuevo espacio Fiebre de Baile, bajo la conducción de Diana Bolocco, que contará con algunos participantes ya confirmados: Cony Capelli, Nicole Moreno, Kike Acuña y Pastelito Jr, quienes mostrarán sus dotes en la pista de baile.