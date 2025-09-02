Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce

La explosiva respuesta de Pancha Merino

Ante los dichos de Luli, el reciente capítulo de Zona de Estrellas contactó a Pancha Merino, quien respondió a través de un audio difundido en el programa. “A mí me tiene muy sin cuidado ser cornuda. Siempre las personas que nos dañan, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y a ser mejores”, respondió.