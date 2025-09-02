Secciones
Chile

Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce

La influencer tildó de "cornuda" a la panelista de Tal Cual y ella no tardó en salir a responderle.

Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce
Hace 3 Hs

Una polémica de la retro farándula volvió a la palestra este fin de semana, luego de que Nicole Moreno lanzara ácidos comentarios contra Pancha Merino durante un react del influencer Claudio Michaux.

Todo comenzó cuando la modelo fitness reaccionó a un antiguo episodio que vivió en Fiebre de Baile, donde la actriz estaba a cargo del backstage e ironizó sobre sus presentaciones en el aquadance.

En uno de los extractos revividos, se le escucha decir a Merino: “La Luli lleva tres aquadance rotos”. Al comentar lo ocurrido, Luli no se guardó nada y respondió con dureza: “Esta mina (Merino) siempre me quiso tratar de gorda, por eso está haciendo esto”.

"Está loca esta mina. Por eso la engañaron. Prefiero ser gorda que cornuda”, indicó. 

La explosiva respuesta de Pancha Merino

Ante los dichos de Luli, el reciente capítulo de Zona de Estrellas contactó a Pancha Merino, quien respondió a través de un audio difundido en el programa. “A mí me tiene muy sin cuidado ser cornuda. Siempre las personas que nos dañan, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y a ser mejores”, respondió.

“Si yo alguna vez la dañé, le pido disculpas de todo corazón. Pero sin duda en algo la ayudé a evolucionar, como también a mí me han hecho evolucionar las situaciones dolorosas que me ha tocado vivir”, sostuvo. 

Recalcó que los comentarios de Luli no la afectaron: "Todos los eventos que nos dañan en la vida siempre nos ayudan a evolucionar y salir de nuestra zona de confort. Y si en algún momento la dañé, le pido mil disculpas de corazón”.

Por último, la panelista de Primer Plano cerró con una reflexión sobre su crecimiento personal: “Yo ya no soy la misma”, sentenció.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga
1

Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga

Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas para este martes: ¿hasta qué hora se extenderán?
2

Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas para este martes: ¿hasta qué hora se extenderán?

El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre
3

El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile
4

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile

“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza
5

“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza

Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce
6

Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce

Más Noticias
Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga

Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga

Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas para este martes: ¿hasta qué hora se extenderán?

Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas para este martes: ¿hasta qué hora se extenderán?

El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre

El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile

Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile

“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza

“Me tocó aguantar el chaparrón”: Américo habló de su histórica participación en el Lollapalooza

Se filtraron los nombres de los tres finalistas de Top Chef VIP: ¿quiénes son los participantes?

Se filtraron los nombres de los tres finalistas de Top Chef VIP: ¿quiénes son los participantes?

Corte de luz en Santiago: cuáles son las comunas afectadas este lunes 1 de septiembre de 2025

Corte de luz en Santiago: cuáles son las comunas afectadas este lunes 1 de septiembre de 2025

Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en Yo Soy

Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en "Yo Soy"

Comentarios