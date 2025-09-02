Nueva polémica en la farándula: Luli Moreno y Pancha Merino protagonizaron un explosivo cruce

Una polémica de la retro farándula volvió a la palestra este fin de semana, luego de que Nicole Moreno lanzara ácidos comentarios contra Pancha Merino durante un react del influencer Claudio Michaux.
Todo comenzó cuando la modelo fitness reaccionó a un antiguo episodio que vivió en Fiebre de Baile, donde la actriz estaba a cargo del backstage e ironizó sobre sus presentaciones en el aquadance.
En uno de los extractos revividos, se le escucha decir a Merino: “La Luli lleva tres aquadance rotos”. Al comentar lo ocurrido, Luli no se guardó nada y respondió con dureza: “Esta mina (Merino) siempre me quiso tratar de gorda, por eso está haciendo esto”.
"Está loca esta mina. Por eso la engañaron. Prefiero ser gorda que cornuda”, indicó.
La explosiva respuesta de Pancha Merino
Ante los dichos de Luli, el reciente capítulo de Zona de Estrellas contactó a Pancha Merino, quien respondió a través de un audio difundido en el programa. “A mí me tiene muy sin cuidado ser cornuda. Siempre las personas que nos dañan, nos ayudan a salir de nuestra zona de confort y a ser mejores”, respondió.
“Si yo alguna vez la dañé, le pido disculpas de todo corazón. Pero sin duda en algo la ayudé a evolucionar, como también a mí me han hecho evolucionar las situaciones dolorosas que me ha tocado vivir”, sostuvo.
Recalcó que los comentarios de Luli no la afectaron: "Todos los eventos que nos dañan en la vida siempre nos ayudan a evolucionar y salir de nuestra zona de confort. Y si en algún momento la dañé, le pido mil disculpas de corazón”.
Por último, la panelista de Primer Plano cerró con una reflexión sobre su crecimiento personal: “Yo ya no soy la misma”, sentenció.