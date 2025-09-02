Anabel Pantoja rompió el silenico sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

La sobrina de Isabel Pantoja ha reaparecido en Madrid en plena tormenta mediática por la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales. Anabel ha explicado qué postura adoptará respecto al divorcio de su primo.
Anabel Pantoja vuelve a Madrid con su hija tras dejar Canarias
Hace unos días, Anabel Pantoja anunció entre lágrimas que dejaba su residencia en Canarias para instalarse en Madrid junto a su hija Alma. La influencer aseguró estar viviendo “una nueva etapa” llena de emociones, pero también de ilusión: “Muchas emociones, pero feliz por lo que viene”.
En sus redes sociales, ha compartido paseos por el centro de la capital y fragmentos de su nueva rutina, mostrando lo agradecida que se siente por empezar de cero con su pequeña.
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales marca la actualidad familiar
La noticia de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales, tras once años de relación y dos hijas en común, ha coincidido con la mudanza de Anabel a Madrid. La pareja ya estaría cerca de firmar su acuerdo de divorcio, según adelantó la periodista Almudena del Pozo en Fiesta: “Hay un preacuerdo encima de la mesa que se firmará de manera inminente”.
Tanto Kiko como Irene han optado por mantener un buen talante en la separación, con él buscando casa y ella mostrando ilusión por su nueva vida.
La decisión de Anabel Pantoja sobre la ruptura de su primo
En un encuentro con la prensa, Anabel Pantoja dejó clara su postura cuando le preguntaron por la situación de su primo:
"Yo he tomado la decisión de que no me voy a meter en temas. No voy a hablar, para nada. Además es un tema que tengo que respetar", explicó la colaboradora, dejando claro que no dará declaraciones sobre la separación.
Kiko Rivera e Irene Rosales siguen adelante con sus vidas
Mientras Anabel guarda silencio, los protagonistas de la ruptura continúan activos en redes sociales. Irene ha retomado la publicación de sus looks y consejos de estilo, mientras que Kiko prepara su mudanza a una nueva casa y planea retomar su actividad musical y sus charlas en YouTube.
Un cambio de etapa para toda la familia Pantoja
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales marca un antes y un después en la familia Pantoja, pero también coincide con la nueva vida de Anabel en Madrid, centrada en su hija y en construir un nuevo camino personal y profesional.