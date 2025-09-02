Anabel Pantoja rompió el silenico sobre la ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales marca la actualidad familiar

La noticia de la ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales, tras once años de relación y dos hijas en común, ha coincidido con la mudanza de Anabel a Madrid. La pareja ya estaría cerca de firmar su acuerdo de divorcio, según adelantó la periodista Almudena del Pozo en Fiesta: “Hay un preacuerdo encima de la mesa que se firmará de manera inminente”.