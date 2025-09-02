Secciones
Aguinaldo de Fiestas Patrias 2025: los montos y requisitos para el sector público en Chile

Por el momento, se desconoce la fecha exacta en que los trabajadores recibirán el pago. Habitualmente, el depósito se realiza entre el 18 y el 24 de septiembre.

Hace 2 Hs

Finalmente llegó septiembre, uno de los meses más esperados por muchos. Es que los trabajadores del sector público en Chile recibirán el tradicional aguinaldo de Fiestas Patrias 2025. Este beneficio económico está regulado por la Ley 21.724, que establece los montos y las reglas para su entrega.

El principal requisito para acceder al aguinaldo es que los trabajadores se desempeñen en cargos de planta o a contrata hasta el 31 de agosto del presente año.

El monto del beneficio depende del salario:

- Si la renta es igual o inferior a $1.025.622, el aguinaldo será de $88.667.

- Si la renta supera esa cifra, el aporte será de $61.552.

Los detalles completos de la Ley 21.724, incluyendo quiénes son beneficiarios, se pueden revisar a través del sitio oficial del gobierno.

Aguinaldo para pensionados

El aguinaldo también se entrega a los pensionados junto con su pensión mensual. En 2025, el monto base se reajustó a $25.280, y se suma un incremento de $12.969 por cada persona acreditada como carga familiar al 31 de agosto.

“El dinero del aguinaldo de Fiestas Patrias no tiene descuentos. Además, no se considera para el pago de impuestos (no es tributable) ni para cotizaciones previsionales y/o de salud (no es imponible)”, señala el sitio web del Instituto de Previsión Social (IPS).

