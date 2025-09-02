Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga

También recordó los cuestionamientos que surgieron en redes sociales, por la transmisión del programa en medio de la tragedia. “En Twitter me acuerdo de que había muchas críticas a que nosotros estuviésemos al aire. Por otro lado, yo también me sentía casi como culpable de estar en una cuestión festiva cuando sabíamos que compañeros de nosotros probablemente, claro, se habían accidentado“, confesó. “En un momento me hacen interrumpir esta competencia y me hacen entregar esa información”, relató.