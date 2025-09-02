Secciones
Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga

“Ese fue un día súper tenso, porque los rumores de que algo estaba pasando comenzaron muy tempranon”, reveló el animador.

Jean-Philippe Cretton recordó el día que anunció el accidente donde murió Felipe Camiroaga
Hace 2 Hs

Jean-Philippe Cretton revivió uno de los episodios más complejos de su trayectoria como animador, ocurrido durante su labor en Calle 7. Fue en plena emisión del popular programa juvenil que tuvo que anunciar el fatal accidente de Felipe Camiroaga y del equipo de TVN en la isla Juan Fernández, en septiembre de 2011.

El conductor recordó recientemente la experiencia en Only Friends, donde confesó la dificultad de enfrentar un hecho tan trágico mientras estaba al aire. “Ese fue un día súper tenso, porque los rumores de que algo estaba pasando comenzaron muy temprano, como a mediodía. Se empezó a especular quienes iban”, afirmó Cretton.

Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en "Yo Soy"

Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en Yo Soy

En ese entonces, Cretton lideraba el espacio juvenil, que comenzaba a las 18, y describió lo desafiante que fue iniciar y continuar el programa bajo esas circunstancias. “Imagínate, todo ese recorrido desde las 12 (del día) hasta las 6 (de la tarde)”, continuó.

“El ambiente se cortaba con tijeras. Estaba muy tenso todo en TVN durante todo el día, y nosotros comenzamos este programa como si nada pasara”, complementó.

Las críticas 

También recordó los cuestionamientos que surgieron en redes sociales, por la transmisión del programa en medio de la tragedia. “En Twitter me acuerdo de que había muchas críticas a que nosotros estuviésemos al aire. Por otro lado, yo también me sentía casi como culpable de estar en una cuestión festiva cuando sabíamos que compañeros de nosotros probablemente, claro, se habían accidentado“, confesó. “En un momento me hacen interrumpir esta competencia y me hacen entregar esa información”, relató.

“Y claro, fue muy difícil. Bueno, ahí de inmediato se genera el paso a prensa, obviamente, pero sí, fue súper complejo. Yo además estaba muy novato”, recordó.

Por último, Cretton compartió una reflexión sobre el impacto que tuvo este episodio en su carrera. “Y después, con el paso del tiempo, esto se terminó transformando en uno de los momentos más importantes y trágicos de mi carrera también, que lo he visto más ahora, con la óptica presente”, sentenció.

