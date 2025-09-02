El tiempo en Chile: revisa los sectores que tendrán lloviznas y chubascos este 2 de septiembre

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que las precipitaciones volverán a la Región Metropolitana este martes 2 de septiembre. Las lluvias se registrarán principalmente en las localidades de Curacaví y San José de Maipo.
En el primer caso, se presentarán lloviznas durante la mañana, mientras que en la zona cordillerana se esperan chubascos aislados entre la tarde y la noche.
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, detalló que en Santiago se anticipan cielos cubiertos, con una mínima de 7°C y una máxima de 13°C, lo que configurará “un día abiertamente invernal”.
Respecto a la posibilidad de precipitaciones en la capital, Leyton precisó que “podrían caer algunas gotitas principalmente del sector sur y sur oriente en la tarde, pero algunas gotas. Es una probabilidad”.