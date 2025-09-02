Secciones
Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas para este martes: ¿hasta qué hora se extenderán?

Las interrupciones se realizarán en distintos bloques horarios a lo largo del día, con cortes que van desde una hasta siete horas según la comuna.

Enel confirma cortes en comunas de la RM.
Hace 12 Min

Varias comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este martes 2 de septiembre por cortes de luz programados por parte de Enel. Según informó la compañía, las interrupciones de energía se extenderán por hasta siete horas en algunos sectores.

La empresa explicó que estos trabajos corresponden a “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.

Un total de cuatro comunas experimentarán interrupciones durante la jornada: San Ramón, Independencia, Las Condes y Vitacura.

Cortes de luz en la Región Metropolitana: horarios y comunas afectadas 

- San Ramón

Desde las 9 a las 15

- Independencia

Primer corte desde las 10 a las 16

Segundo corte desde las 10.30 a las 16.30

Tercer corte desde las 11 a las 17

- Las Condes

Primer corte desde las 10.30 a las 16.30

Segundo corte desde las 11.00 a las 18.00

- Vitacura

Primer corte desde las 9.30 a las 10.30

Segundo corte desde las 11.30 a las 12.30

Tercer corte desde las 14 a las 15

Cuarto corte desde las 15.30 hasta las 16

Enel señaló que su meta es entregar una mejor experiencia a los usuarios de la Región Metropolitana, motivo por el cual programan labores de mantenimiento en distintos sectores.

Asimismo, la compañía recordó que los clientes pueden revisar todos los detalles de los cortes de luz en el sitio web oficial de Enel.

Santiago de ChileChile
