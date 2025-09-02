Enel anuncia cortes de luz en cuatro comunas para este martes: ¿hasta qué hora se extenderán?

Varias comunas de la Región Metropolitana se verán afectadas este martes 2 de septiembre por cortes de luz programados por parte de Enel. Según informó la compañía, las interrupciones de energía se extenderán por hasta siete horas en algunos sectores.
La empresa explicó que estos trabajos corresponden a “actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”.
Un total de cuatro comunas experimentarán interrupciones durante la jornada: San Ramón, Independencia, Las Condes y Vitacura.
Cortes de luz en la Región Metropolitana: horarios y comunas afectadas
- San Ramón
Desde las 9 a las 15
- Independencia
Primer corte desde las 10 a las 16
Segundo corte desde las 10.30 a las 16.30
Tercer corte desde las 11 a las 17
- Las Condes
Primer corte desde las 10.30 a las 16.30
Segundo corte desde las 11.00 a las 18.00
- Vitacura
Primer corte desde las 9.30 a las 10.30
Segundo corte desde las 11.30 a las 12.30
Tercer corte desde las 14 a las 15
Cuarto corte desde las 15.30 hasta las 16
Enel señaló que su meta es entregar una mejor experiencia a los usuarios de la Región Metropolitana, motivo por el cual programan labores de mantenimiento en distintos sectores.
Asimismo, la compañía recordó que los clientes pueden revisar todos los detalles de los cortes de luz en el sitio web oficial de Enel.