Roig Arena: el nuevo gigante que transforma Valencia en epicentro del deporte, la música y la economía

Un millón de visitantes en el primer año

El recinto prevé recibir más de un millón de personas en su primer curso, sumando conciertos, eventos deportivos y actividades gastronómicas. Solo en música, se han puesto a la venta 600.000 entradas, de las cuales el 75% ya están vendidas y un 25% corresponden a público de fuera de la provincia, lo que refuerza el carácter turístico del proyecto.