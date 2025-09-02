Secciones
David Broncano dice adiós a Valeria Ros como colaboradora de La Revuelta en la nueva temporada

El espacio, que afronta su segunda etapa en La 1, regresará con nuevas secciones y cambios en su equipo de colaboradores.

Hace 1 Hs

El programa de David Broncano en La 1 de RTVE regresa el próximo lunes 8 de septiembre de 2025 con novedades en su equipo. Una de sus colaboradoras más reconocibles, Valeria Ros, no continuará en el formato, aunque seguirá vinculada a la cadena pública.

La Revuelta arranca su segunda temporada en La 1

Mientras El Hormiguero estrenó el lunes su 20ª temporada en Antena 3, los seguidores de La Revuelta tendrán que esperar hasta el 8 de septiembre para reencontrarse con David Broncano. El espacio, que afronta su segunda etapa en La 1, regresará con nuevas secciones y cambios en su equipo de colaboradores.

Valeria Ros no seguirá en el equipo de colaboradores

Según adelantó El Confidencial Digital, el programa prescindirá de Valeria Ros, humorista que acompañaba a Broncano desde 2023, cuando se incorporó primero a La Resistencia en Movistar+ y después al nuevo proyecto de RTVE.

Su salto a La 1 ya le obligó a dejar Zapeando, en Atresmedia. Sin embargo, en La Revuelta su participación fue más reducida de lo esperado, algo que ella misma explicó en diciembre de 2024: “Ya sabes que soy madre y no me da la vida”, comentó entre risas a Broncano, aludiendo a sus dificultades de conciliación.

Valeria Ros continuará en RTVE con MasterChef Celebrity

Pese a su salida de La Revuelta, Valeria Ros seguirá vinculada a RTVE. La cómica es una de las concursantes confirmadas de la décima edición de MasterChef Celebrity, que se estrenó este lunes en La 1 con nuevos retos culinarios y rostros conocidos.

Movimientos en la televisión para el curso 2025-2026

El adiós de Valeria Ros a La Revuelta se suma a otros movimientos destacados en la televisión española para la nueva temporada. Entre los fichajes y cambios de parrilla figuran nombres como Marta Flich, Albert Rivera, Joaquín Prat o Lydia Lozano, en una temporada marcada por la competencia directa en el prime time.

