España: comienza el debate para reducir la jornada laboral

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo 10 de septiembre el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La votación será clave, ya que PP, Vox y Junts han presentado enmiendas de totalidad que piden la devolución de la norma al Gobierno. Si se unieran, sumarían mayoría absoluta y el Ministerio de Trabajo tendría que volver a empezar de cero con una nueva propuesta.
La jornada laboral en España viene teniendo una duración máxima de 40 horas semanales desde 1983, año en que se redujo su duración en 4 horas (de 44 a 40). En aquel momento también se ampliaron las vacaciones anuales a 30 días naturales.
Una norma que beneficiaría a más de 12 millones de personas
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas se presenta como una de las medidas más relevantes de la legislatura. Según el Gobierno, esta reforma podría mejorar la productividad laboral y beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores en España.
El debate, inicialmente previsto para julio, fue aplazado por el Ministerio de Trabajo debido al clima político generado por los casos de corrupción del PSOE y para tratar de acercar posturas con Junts.
El papel de Junts en la votación
Junts será un actor clave en la votación. El partido de Carles Puigdemont mantiene su enmienda de totalidad y ha insistido en que la norma debe contemplar medidas de protección para pymes y autónomos en Cataluña. Pese a las negociaciones, siguen “muy lejos” de alcanzar un acuerdo con el Gobierno.
Yolanda Díaz mantiene la presión
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado que si la norma es tumbada, aprobarán vía real decreto ley la reforma del registro horario, uno de los puntos que más rechazo genera en las patronales.
“Si deciden votar en contra de la reducción de jornada, voy a hacer lo que tengo que hacer, un real decreto”, advirtió Díaz.
La ministra insiste en que este debate es histórico: “Hace 40 años que no se ha abierto esta discusión en España. Es una norma que mejora la productividad y la quieren todos los ciudadanos, voten a quien voten”.
El rechazo del Partido Popular
Desde el Ministerio de Trabajo también señalan la falta de diálogo con el PP. Según Yolanda Díaz, Alberto Núñez Feijóo habría ordenado a su partido no reunirse con ella para abordar la medida. “Es muy grave que un partido que dice querer gobernar España no quiera hablar de un tema central que afecta a la vida de millones de trabajadores”, denunció la ministra.
Una votación decisiva
La votación del 10 de septiembre será determinante:
Si PP, Vox y Junts votan juntos, el Congreso devolverá la norma al Gobierno.
Si la ley supera el debate de totalidad, continuará su tramitación parlamentaria con la posibilidad de entrar en vigor en los próximos meses.
La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas se perfila, por tanto, como uno de los debates políticos más relevantes del año en España.