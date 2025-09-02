España: comienza el debate para reducir la jornada laboral

El Congreso de los Diputados debatirá el próximo 10 de septiembre el proyecto de ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. La votación será clave, ya que PP, Vox y Junts han presentado enmiendas de totalidad que piden la devolución de la norma al Gobierno. Si se unieran, sumarían mayoría absoluta y el Ministerio de Trabajo tendría que volver a empezar de cero con una nueva propuesta.