Urgen granjeros sin experiencia por toda España: sueldos desde 1.400 euros

El portal de empleo del SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal), a través de su plataforma ‘Empléate’, ha publicado 47 ofertas de trabajo en granjas por toda España. Se buscan granjero/as, peones y operarios, muchos de ellos sin necesidad de experiencia previa.
La mayoría de las vacantes ofrecen contrato indefinido, con posibilidad de desarrollar distintas tareas en el sector agropecuario: destete, engorde, mantenimiento de instalaciones o incluso funciones veterinarias.
Ofertas de trabajo en granjas con y sin experiencia
Aunque en muchas publicaciones no se detalla el salario, la media ronda los 1.400 euros mensuales a jornada completa. Estas son algunas de las vacantes que ya están disponibles para enviar candidatura en la web del SEPE:
Trabajador de mantenimiento en Salamanca, con conocimientos de electricidad, albañilería y soldadura.
Peones ganaderos en Ourense, sin requisitos específicos.
Dos pastores de ovejas y cabras en Lleida, con sueldo de 21.000 euros anuales.
Operario en granja de destete y engorde en Huesca, sin necesidad de estudios.
Granjero en explotación porcina de madres reproductoras en Teruel.
Granjeros conductores en Huesca, con permiso de conducir B.
Veterinario autónomo para Navarra.
Operarios ayudantes de granjas en Huesca, preferentemente con experiencia en el sector porcino.
Cómo postular a los empleos de granjero en el SEPE
Para conseguir uno de estos puestos de trabajo, hay que ingresar a la web oficial ‘Empléate’ del SEPE
y en la barra de búsqueda escribir la palabra “Granja”. Allí se podrá filtrar por provincia, tipo de contrato y jornada laboral, y enviar directamente la candidatura.
Estas ofertas de empleo representan una oportunidad laboral en el sector agrícola y ganadero, con la posibilidad de acceder incluso sin experiencia previa.