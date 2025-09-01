Secciones
Rating: “Mundos Opuestos” sorprendió y lideró el prime time del domingo en Chile

El reality de Canal 13 promedió 579.000 espectadores y alcanzó 1,2 millones, consolidándose como lo más visto en su franja horaria.

Hace 2 Hs

El reality de Canal 13, Mundos Opuestos, se convirtió en la sorpresa de la jornada dominical, al posicionarse como lo más visto durante el prime time en la televisión chilena. Según cifras de Kantar Ibope Media, el programa promedió 579.000 espectadores y alcanzó un total de 1,2 millones de personas.

A pesar de este destacado rendimiento, el noticiero Meganoticias Primer fue el programa más visto del día, con 608.000 espectadores y un alcance de 2,1 millones. En segundo lugar se ubicó CHV Noticias Central, con 598.000 espectadores y un total de 1,9 millones de personas alcanzadas.

Otros espacios también destacaron en el ranking: "133, Atrapados por la Realidad" reunió a 568.000 espectadores y alcanzó 1 millón de personas, mientras que Teletrece quedó en quinto lugar, con 551.000 espectadores y un alcance de 1,4 millones.

Los 10 programas más visto del domingo 31 de agosto:

1. Meganoticias Prime Domingo

2. CHV Noticias Central

3. Mundos Opuestos

4. 133 Atrapados por la Realidad

5. Teletrece

6. Testigos en la Frontera

7. Cultura Tarde / Lugares que Hablan (R)

8. Sabingo (B) / Raíces Campesinas

9. Primer Plano

10. 24 Horas Central Domingo

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaMegaTelevisión Nacional de Chile
