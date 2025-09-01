El duro presente del padre de Jorge Valdivia: "Estoy desesperado"

Luis Valdivia, padre del ex futbolista Jorge Valdivia, abrió su corazón y habló de su delicado estado de salud. En su conversación con el programa Primer Plano (Chilevisión), el hombre también abordó la complicada relación que mantiene con sus hijos desde 2017.
Según relató, sus problemas de salud comenzaron con un malestar en la parte superior del hombro, que con el tiempo se extendió por todo su cuerpo. “Finalmente, terminé en cama, con un dolor brutal estaba inerte”, confesó.
Este cuadro lo obligó a permanecer 15 días inmóvil y actualmente lo mantiene, desde hace tres meses, sin poder caminar con normalidad. A pesar de haber consultado a 12 especialistas, aún no cuenta con un diagnóstico: “Estoy desesperado”.
La relación con sus hijos
En medio de su relato, Luis reflexionó sobre la ruptura con Jorge y Claudio, un quiebre que -según él- podría haber influido en su estado de salud. “Puede ser una razón, esto de no estar cerca de tus hijos, nietos. Te afecta, entras en un estado de pena, de lamentarse, pero no hay que rendirse. Hay que seguir caminando con la frente en alto”, sostuvo.
Además, confirmó que desde 2017 no tiene contacto con Claudio ni con Jorge. “Creo que se alejaron por el dolor que sintieron al ver que el papá abandonó el hogar y dejó a su mamá sola. Yo creo que eso les ocurrió a ellos. Me gustaría saber si es así, para pedir disculpas”, añadió.