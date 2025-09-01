¿Lloverá en Fiestas Patrias? Esto es lo que anticipa el pronóstico del tiempo para Chile

La semana del 18 de septiembre se perfila con un clima mayormente seco en Santiago, con pocas probabilidades de precipitaciones y temperaturas más bajas de lo habitual para esta época del año. Así lo indicó Alejandro Sepúlveda, periodista especializado en meteorología de Mega.
“Si bien es difícil predecir con certeza a más de una semana de distancia, los modelos actuales indican que las precipitaciones serán escasas en la zona central”, explicó.
El especialista advirtió que en Santiago las temperaturas podrían mantenerse más bajas de lo habitual, con mínimas cercanas a los 6°C y máximas que no superarían los 18°C. Recordó que esta es “la eterna discusión entre colegas meteorólogos, quienes se recriminan por adelantar el pronóstico con tanta anticipación”.
¿Qué pasa con la lluvia en los próximos días?
Respecto al corto plazo, el meteorólogo adelantó que este lunes se esperan “chubascos débiles y locales desde el interior de Ñuble hacia el sur”. En cuanto a la Región Metropolitana, precisó que este martes “podrían caer 3 gotas en sectores de la precordillera y sería lo único de lluvias”.
“Mañana a ratos vamos a tener algo de cielo cubierto y aparece en la tarde la probabilidad de chubascos débiles en sectores precordilleranos, en Farellones, San José de Maipo. En una de esas, a Lo Barnechea le caen tres gotas, y eso es, no hay lluvia para Santiago”, sostuvo.
De cara a los próximos días, Sepúlveda recomendó estar atentos al martes 9 y miércoles 10 de septiembre, fechas en las que podrían regresar las lluvias a la zona central del país.