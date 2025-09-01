Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en "Yo Soy"

Francisca García-Huidobro sorprendió al relatar una particular anécdota con Jean-Philippe Cretton, episodio que se remonta a los tiempos en que ambos coincidieron en el programa Yo Soy.
En el capítulo de este sábado de Only Friends, la animadora recordó el tenso momento que vivió junto al conductor de TVN. “Él es el único hombre, hasta la fecha, que me ha puteado en televisión”, comentó García-Huidobro, a lo que Cretton respondió entre risas: “Tengo ese mérito”.
La presentadora explicó que todo se originó por una broma desafortunada. “Yo le tiré a una talla que a él no le pareció nada de graciosa”, señaló, mientras que Cretton añadió: “Y era el primer día que trabajamos juntos”.
Respecto a lo ocurrido, Francisca reconoció que su compañero tenía razón: “Resulta que él tiene mucha razón, porque cuando solamente yo me rio del chiste y el resto no se ríe, no es un chiste”.
Tenso episodio
La situación llegó a tal punto que García-Huidobro intentó pedir disculpas durante el programa. “Me vi en la humillación de escribirle papelitos en la mesa, se los ponía al lado y decía ‘Jean-Philippe, perdón’”, relató.
Cretton recordó con humor aquel momento: “Eso fue lo más lindo, es que nos enojamos y justo empezó el programa. La Fran, en un gesto de nobleza y ternura infinita, me mandaba papelitos al final me conquistó”.
Para finalizar, la conductora de Only Friends reveló cómo cerraron el malentendido fuera de pantalla: “Después lo tuve que llamar por teléfono, y me dijo ‘ya, okey’. Le mandé un pack y con eso resolvimos todo”, bromeó.