Situación insólita en España: Hacienda se queda con hasta 400 millones de euros en premios de lotería no cobrados

Miles de españoles juegan cada semana a la Lotería Nacional, Euromillones o Bonoloto con la ilusión de ganar un premio millonario. Sin embargo, cada año se dejan sin cobrar más de 40 millones de euros en premios, lo que en la última década ha supuesto un ingreso extra para Hacienda de hasta 400 millones de euros.
Premios de lotería no cobrados: ¿cuánto dinero recupera Hacienda?
Según datos obtenidos a través del Portal de Transparencia y publicados por The Objective, el número de boletos de lotería no cobrados ronda los dos millones al año. Aunque la cifra de décimos caducados se mantiene estable, el dinero que pasa a las arcas públicas va en aumento: de 35,4 millones en 2015 a 46 millones en 2024.
El sorteo que más aporta a estas cifras es el Gordo de Navidad, cuyo primer premio reparte 400.000 euros por décimo. También destacan el primer premio de El Niño (200.000 euros) y los sorteos ordinarios (150.000 euros).
En 2022, por ejemplo, se repartieron 6.148 millones en premios, pero 58,7 millones caducaron al no ser reclamados. Solo en el sorteo de Navidad de ese año, más de 422.000 décimos premiados quedaron sin cobrarse, incluidos cinco del primer premio.
¿Por qué la gente no cobra los premios de lotería?
Las razones son diversas y van desde despistes al revisar los números hasta pérdida de los décimos. En otros casos, los billetes terminan olvidados en chaquetas, cajones o incluso en la basura.
Según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), muchos de los premios no cobrados corresponden a reintegros de 20 euros o a pedreas, que los jugadores no siempre verifican.
Plazo para cobrar un décimo premiado
El plazo legal para cobrar un boleto de lotería premiado en España es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.
Este plazo puede ampliarse únicamente en dos situaciones:
Si hay una disputa legal sobre la titularidad del décimo.
Si el último día de plazo coincide con un festivo.
Los premios de más de 40.000 euros tributan en Hacienda
Incluso cuando se cobra a tiempo, hay que tener en cuenta que los premios de lotería superiores a 40.000 euros están sujetos a un gravamen especial del 20%, que Loterías y Apuestas del Estado descuenta automáticamente antes del pago.
Además, si el ganador tiene deudas con Hacienda o con la Seguridad Social, la Agencia Tributaria puede embargar parte o la totalidad del premio para cubrirlas.