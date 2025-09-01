Secciones
Corte de luz en Santiago: cuáles son las comunas afectadas este lunes 1 de septiembre de 2025

La interrupción del servicio se debe a trabajos programados en el tendido eléctrico y, en algunos casos, se extenderá por más de siete horas, informó Enel.

Los corte de luz afectarán a varias comunas, según Enel.
Hace 1 Hs

Este lunes, Enel llevará a cabo una serie de cortes de suministro eléctrico en distintos puntos de la Región Metropolitana. La interrupción del servicio se debe a trabajos programados en el tendido eléctrico y, en algunos casos, se extenderá por más de siete horas.

De acuerdo con la información publicada en el sitio oficial de la compañía, los cortes de luz afectarán a sectores específicos de nueve comunas de Santiago, en diferentes franjas horarias.

¿Qué comunas sufrirán cortes de luz este lunes 1 de septiembre? 

- San Ramón: 9.30 hasta las 10.30

- Las Condes: tres bloques, de 9.30 a 10.30; de 14 a 15; y de 15:.30 a 16.30

- La Cisterna: 10 a 17

- La Reina: 10.30 a 16.30 

- Vitacura: 11.30 a 12.30 

- San Miguel: 10 a 16

- San Joaquín: 10 a 17

- Ñuñoa: 10 a 17

- Conchalí: 9.30 a 10.30

Enel recordó a los usuarios que los detalles de las zonas afectadas se encuentran disponibles en su página web oficial, donde se pueden consultar los mapas interactivos con la ubicación exacta de los trabajos.

