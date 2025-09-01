España: cuándo se cobra el paro en septiembre de 2025

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal de España) realizará el ingreso del paro y de los subsidios por desempleo a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, como ya es habitual, algunos bancos adelantarán el pago a partir del lunes 8, gracias al sistema de Cuenta Única Centralizada que permite a las entidades conocer con antelación la cuantía a ingresar.