España: cuándo se cobra el paro en septiembre de 2025

El SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal de España) realizará el ingreso del paro y de los subsidios por desempleo a partir del miércoles 10 de septiembre de 2025. Sin embargo, como ya es habitual, algunos bancos adelantarán el pago a partir del lunes 8, gracias al sistema de Cuenta Única Centralizada que permite a las entidades conocer con antelación la cuantía a ingresar.
¿Qué día se cobra el paro en septiembre de 2025?
De manera oficial, el SEPE abonará las prestaciones por desempleo entre el 10 y el 15 de septiembre de 2025, sin que se prevean retrasos al caer el día 10 en miércoles, jornada hábil.
No obstante, según la política de cada banco, el pago puede adelantarse hasta 48 horas antes.
Bancos que adelantan el paro en septiembre de 2025
Estas son las fechas aproximadas de ingreso del paro y los subsidios según la entidad bancaria:
Lunes 8 de septiembre: Openbank, Banco Santander, Banco Mediolanum.
Martes 9 de septiembre: Cajasiete, Caja de Ingenieros, Deutsche Bank, Bankinter, Evobank, BBVA, Cajamar, Unicaja, Kutxabank, N26, Caja Rural, Cajasur, Banca March.
Miércoles 10 de septiembre (fecha oficial SEPE): CaixaBank, Imaginbank, Ibercaja, Abanca, Banco Sabadell, ING.
¿Cuánto se cobra de paro en septiembre de 2025?
La cuantía de la prestación contributiva por desempleo depende de la base reguladora:
Durante los primeros 180 días se cobra el 70% de la base reguladora.
A partir del día 181, la cuantía baja al 60% hasta agotar el derecho.
En el caso de los subsidios por desempleo:
Los reconocidos antes del 1 de noviembre de 2024 siguen cobrando el 80% del IPREM.
Los concedidos desde esa fecha empiezan con el 95% del IPREM, descendiendo progresivamente según lo establecido en el Real Decreto-ley 2/2024.
¿Por qué no he cobrado el paro este mes?
Si el 15 de septiembre aún no se ha recibido el ingreso, las causas más frecuentes son:
Haber agotado la prestación contributiva.
Sanción del SEPE (como no renovar la demanda de empleo).
Cobros indebidos que el organismo descuenta.
Incompatibilidad por empezar a trabajar o recibir otra ayuda.
Alguna incidencia administrativa en el expediente.
En todos estos casos, lo más recomendable es contactar directamente con el SEPE a través de su sede electrónica o atención telefónica.