Por qué Yoigo apaga su red móvil tras 20 años en España y cómo afectará a clientes

¿Qué pasa con los clientes de Yoigo y MásMóvil?

Para los usuarios, el apagón no supone grandes cambios. La migración se realizó de manera automática, de modo que todos los clientes de Yoigo y MásMóvil ya están conectados a la red de Orange, que ofrece cobertura 4G y 5G en gran parte del país.