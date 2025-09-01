Por qué Yoigo apaga su red móvil tras 20 años en España y cómo afectará a clientes

La red móvil de Yoigo se ha apagado definitivamente en España tras casi 20 años operativa. El cierre llega después de la fusión de MásMóvil y Orange en la nueva compañía MásOrange, con el objetivo de unificar infraestructuras y reducir costes.
El final de una red histórica
Durante años, Yoigo fue la red más pequeña de las cuatro que daban cobertura móvil en España. En 2022 llegó a tener cerca de 12.000 antenas activas, aunque la cifra cayó a 6.300 en abril de 2025. Finalmente, el 13 de agosto de 2025 se produjo el apagado definitivo, según informó Expansión.
La decisión no sorprende: mantener dos redes en paralelo resultaba ineficiente. Con la fusión, MásOrange busca ahorrar más de 500 millones de euros anuales a partir de 2027, eliminando gastos de mantenimiento, electricidad y conectividad asociados a los nodos de Yoigo.
¿Qué pasa con los clientes de Yoigo y MásMóvil?
Para los usuarios, el apagón no supone grandes cambios. La migración se realizó de manera automática, de modo que todos los clientes de Yoigo y MásMóvil ya están conectados a la red de Orange, que ofrece cobertura 4G y 5G en gran parte del país.
Esto garantiza que el servicio se mantenga sin interrupciones, con acceso a mayor velocidad y estabilidad, además de beneficiarse de la expansión de la red 5G en España.
Quedan pocas antenas activas
De acuerdo con AntenaMóviles, a principios de 2025 Yoigo aún mantenía unas 7.500 antenas en funcionamiento. Hoy, apenas quedan menos de 300 activas, lo que marca el final de una de las redes más reconocidas en España.
Eso sí, aunque la infraestructura propia de Yoigo desaparece, la marca Yoigo seguirá operando comercialmente dentro del grupo MásOrange, ofreciendo servicios móviles e Internet, pero sobre la red de Orange.