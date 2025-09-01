Secciones
El desconocido pero lucrativo negocio de Gerard Piqué

Tras éxitos como la Kings League y tropiezos como la Copa Davis o el cierre de su desarrolladora de videojuegos, el exfutbolista del FC Barcelona ha apostado por un negocio mucho más discreto, pero altamente rentable.

Hace 27 Min

Desde que colgó las botas, Gerard Piqué ha sabido reinventarse como empresario. Tras éxitos como la Kings League y tropiezos como la Copa Davis o el cierre de su desarrolladora de videojuegos, el exfutbolista del FC Barcelona ha apostado por un negocio mucho más discreto, pero altamente rentable: las oficinas de coworking que posee en Madrid y Barcelona.

Piqué, de la Kings League al mundo inmobiliario

Aunque su nombre se ha asociado en los últimos años a proyectos mediáticos junto a Ibai Llanos —como La Velada del Año o la popular liga de streamers—, Piqué también ha consolidado un imperio empresarial más tradicional. A través de Kosmos Global SL, su holding principal, gestiona inversiones inmobiliarias junto a su padre, además de su equipo de fútbol, el FC Andorra.

Entre estas inversiones se encuentra su red de oficinas de coworking, un proyecto que ha mantenido en silencio y sin campañas publicitarias, pero que le garantiza ingresos constantes gracias a la alta demanda en las principales ciudades españolas.

Los espacios de coworking de Piqué

Según reveló Vanitatis, Piqué posee cinco edificios en Barcelona y tres en Madrid destinados al coworking. Se trata de espacios modernos, con diseño flexible, ambiente joven y ubicados en zonas estratégicas que los hacen especialmente atractivos para emprendedores y empresas tecnológicas.

“Es un coworking excepcional, con ambiente joven y flexible; llevo meses trabajando allí y no lo cambiaría por nada”, aseguró uno de los usuarios habituales de estas oficinas.

La clave de este negocio radica en la discreción: el exdefensa ha preferido que los edificios y su ubicación hablen por sí mismos, evitando que su nombre sea el reclamo principal.

Mirando al futuro: nuevas apuestas empresariales

Más allá del coworking, Piqué no se detiene. Actualmente busca fórmulas para traer a España un campeonato de MMA junto al luchador Ilia Topuria, al mismo tiempo que continúa expandiendo sus negocios en Europa y América.

A sus 38 años, y tras una vida mediática marcada por su divorcio con Shakira y su relación con Clara Chía, Piqué parece haber encontrado el equilibrio entre proyectos de alto impacto y negocios silenciosos pero rentables, como sus oficinas de coworking, que se han convertido en una pieza clave de su diversificado imperio empresarial.

