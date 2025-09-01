El desconocido pero lucrativo negocio de Gerard Piqué

Desde que colgó las botas, Gerard Piqué ha sabido reinventarse como empresario. Tras éxitos como la Kings League y tropiezos como la Copa Davis o el cierre de su desarrolladora de videojuegos, el exfutbolista del FC Barcelona ha apostado por un negocio mucho más discreto, pero altamente rentable: las oficinas de coworking que posee en Madrid y Barcelona.