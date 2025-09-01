Apenas estrenó en Netflix "Dos tumbas" y ya es la serie más vista en España: los secretos de su éxito

La nueva miniserie de Netflix, Dos tumbas, llega como una propuesta diferente dentro del género del thriller. Escrita por el colectivo Carmen Mola y dirigida por Kike Maíllo, la historia pone en el centro a una abuela convertida en investigadora improvisada. Con un reparto encabezado por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, la producción combina misterio, drama y comedia negra en un escenario luminoso y sorprendente: el pueblo malagueño de Frigiliana.