Apenas estrenó en Netflix "Dos tumbas" y ya es la serie más vista en España: los secretos de su éxito

La nueva miniserie de Netflix, Dos tumbas, llega como una propuesta diferente dentro del género del thriller. Escrita por el colectivo Carmen Mola y dirigida por Kike Maíllo, la historia pone en el centro a una abuela convertida en investigadora improvisada. Con un reparto encabezado por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, la producción combina misterio, drama y comedia negra en un escenario luminoso y sorprendente: el pueblo malagueño de Frigiliana.
Una abuela que se convierte en detective
La trama comienza cuando Isabel (Kiti Mánver), profesora de piano y abuela cariñosa, ve cómo su vida da un vuelco tras la desaparición de su nieta durante las fiestas del pueblo. Decidida a encontrarla, se une a Rafael (Álvaro Morte), un hombre peligroso que perdió a su hija esa misma noche. Juntos cruzarán todos los límites en una investigación cargada de tensión y venganza.
El sello de Carmen Mola en Netflix
El colectivo de escritores formado por Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, conocidos como Carmen Mola, aportó su estilo inconfundible al guion. Autores de éxitos como La novia gitana y La bestia, imprimieron en Dos tumbas personajes contradictorios y giros inesperados, alejándose de los estereotipos del género.
El propio Kike Maíllo reconoció que se inspiró en películas como Tres anuncios en las afueras y series como Mare of Easttown para dotar al relato de un ritmo pausado, pero con gran carga emocional.
Kiti Mánver: una protagonista poco habitual
Para Kiti Mánver, Dos tumbas representa un reto y una oportunidad de encarnar un papel central y complejo a su edad. La actriz ha destacado la importancia de mostrar a una mujer mayor como figura activa de un thriller:
“Me gusta eso de sacar una sonrisa a una persona y, al rato, estar dándole un pellizco en el corazón”.
Su interpretación se nutre de observaciones cotidianas, de “personas anónimas” que inspiran gestos y actitudes, más que de referentes cinematográficos.
Un reparto de lujo: Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian
El elenco se completa con dos figuras reconocidas por el público de La casa de papel: Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian.
Morte encarna al padre de una de las chicas desaparecidas, un antagonista con raíces andaluzas que el propio actor propuso interpretar con acento de su tierra.
Keuchkerian, en cambio, construyó su personaje alrededor de una sola palabra: “ausencia”, reflejando el dolor de un padre marcado por la pérdida.
Una ambientación luminosa para un thriller oscuro
Rodada en el pueblo blanco de Frigiliana (Málaga), la serie destaca por su contraste entre la luz mediterránea y la oscuridad de la trama. Las calles encaladas, la feria del pueblo y el ambiente costero aportan un aire único al thriller, alejándolo de los escenarios sombríos tradicionales del género.
Estreno en Netflix
Dos tumbas se estrenó el 29 de agosto de 2025 en Netflix. Con solo tres episodios, la miniserie promete convertirse en uno de los grandes fenómenos de la temporada gracias a su protagonista atípica, su guion intenso y su apuesta por escenarios inesperados.