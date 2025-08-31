Filtran imágenes de Francisco Kaminski abandonando su lujoso departamento

Francisco Kaminski habría sido visto cambiándose de departamento

La salida del conductor se habría producido tras la presión de sus vecinos, quienes aseguraron estar agotados por el acoso de la prensa rosa y habrían presionado para que terminara anticipadamente el contrato de arriendo del departamento ubicado en Camino La Cumbre, cuyo valor mensual era cercano a 1.900.000 pesos. Además, dicen tener miedo de las supuestas amenazas que habría recibido el animador por sus vínculos con el fallecido “Rey de Meiggs”.