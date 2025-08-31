Secciones
Filtran imágenes de Francisco Kaminski abandonando su lujoso departamento

El comunicador habría abandonado el condominio en el que vivía porque sus vecinos pidieron que por favor se fuera del barrio.

Hace 1 Hs

Este fin de semana, se difundieron imágenes exclusivas del animador Francisco Kaminski abandonando su lujoso condominio en La Dehesa, comuna de Lo Barnechea, tras una intensa ola de escándalos mediáticos. 

Francisco Kaminski reapareció y sorprendió con un fuerte mensaje: "A veces la vida te pide silencio"

Las fotografías y videos fueron publicados por la periodista Cecilia Gutiérrez en su cuenta de Instagram, a partir de registros enviados por una persona anónima que captó el momento de la mudanza, donde incluso se reconocen muebles y sillas ya exhibidos por Kaminski en un episodio de La Divina Comida.

Francisco Kaminski habría sido visto cambiándose de departamento

La salida del conductor se habría producido tras la presión de sus vecinos, quienes aseguraron estar agotados por el acoso de la prensa rosa y habrían presionado para que terminara anticipadamente el contrato de arriendo del departamento ubicado en Camino La Cumbre, cuyo valor mensual era cercano a 1.900.000 pesos.  Además, dicen tener miedo de las supuestas amenazas que habría recibido el animador por sus vínculos con el fallecido “Rey de Meiggs”.

A pesar de lo difundido, se confirmó que Kaminski continúa viviendo con Camila Andrade, lo que plantea interrogantes sobre su nueva residencia y el estado actual de su vida personal.

