La última serie de Verónica Echegui llegará a Netflix: la filmó meses antes de su muerte

La actriz ganadora del Goya falleció el domingo pasado a causa de un cáncer. La serie en cuestión es un thriller policíaco basado en una novela.

Hace 1 Hs

La inesperada muerte de Verónica Echegui sacudió al mundo del cine y la televisión española. La actriz, nacida en Madrid, falleció el 24 de agosto a los 42 años víctima de un cáncer, después de más de veinte años de carrera en los que se destacó por su talento y versatilidad. Gracias a sus interpretaciones, se consolidó como una de las actrices más reconocidas de su generación en España.

El 21 de noviembre de 2024, Netflix había anunciado el inicio del rodaje de "Ciudad de Sombras", serie que se estrenará de manera póstuma. La producción adapta El verdugo de Gaudí, primera novela de la saga Milo Malart escrita por Aro Sáinz de la Maza

De qué se trata "Ciudad de sombras", la serie póstuma de Verónica Echegui

La historia comienza con un hallazgo perturbador en uno de los sitios más emblemáticos de Barcelona: un cuerpo calcinado aparece en la fachada de La Pedrera, la icónica Casa Milà de Antoni Gaudí.

El caso obliga al inspector Milo Malart, interpretado por Isak Férriz, a regresar a la acción tras una suspensión por indisciplina en los Mossos d’Esquadra. Junto a él estará la subinspectora Rebeca Garrido, a quien da vida Verónica Echegui. Juntos deberán desentrañar un misterio que amenaza con sacar a la luz secretos oscuros de la ciudad condal.

La producción, dirigida por Jorge Torregrossa, cuenta con un reparto coral en el que también figuran Ana Wagener, Manolo Solo y Jordi Rico. La serie, compuesta por seis episodios, ha sido escrita por Carlos López y Clara Esparrach, quienes han trasladado al formato televisivo el universo literario creado por el catalán Sáinz de la Maza.

Rodada en localizaciones de Barcelona durante el otoño e invierno del año pasado y este 2025, "Ciudad de sombras" no solo representará un nuevo hito en la producción española para Netflix, sino que también quedará como el último trabajo de su carrera Verónica Echegui.

