La última serie de Verónica Echegui llegará a Netflix: la filmó meses antes de su muerte

La inesperada muerte de Verónica Echegui sacudió al mundo del cine y la televisión española. La actriz, nacida en Madrid, falleció el 24 de agosto a los 42 años víctima de un cáncer, después de más de veinte años de carrera en los que se destacó por su talento y versatilidad. Gracias a sus interpretaciones, se consolidó como una de las actrices más reconocidas de su generación en España.